General Zavarse: Guardias Nacionales no reprimen, dispersan manifestaciones que NO son pacíficas (+Video)

Mayo 16, 2017 - 6:02 pm

“Una manifestación no es pacífica una vez que conculca los derechos a otros ciudadanos, como lo es el libre tránsito”, aclaró el general de división Favio Zavarse, jefe de la zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Zavarse explicó que la GNB no reprime, sino que dispersa las manifestaciones cuando no son pacíficas, “cuando se tranca o cierra una autopista, esa es una manifestación que no es pacífica”.

Asimismo, se refirió a los opositores que protagonizaron el denominado “plantón nacional”, quienes a su juicio cometieron delitos contra la ciudadanía.

La publicación fue acompañada del mensaje “Guardias Nacionales no reprimen, dispersan manifestaciones que NO son pacíficas”.



Noticia al Día/Globovisión