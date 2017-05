Garbiñe Muguruza intenta reeditar el título en París

Mayo 27, 2017 - 8:31 am

Con Serena Williams embarazada, Maria Sharapova fuera del cuadro y la número 1 mundial Angelique Kerber rodeada por las dudas, el cuadro femenino de Roland Garros se presenta muy abierto, con Garbiñe Muguruza buscando su mejor versión para reeditar el título.

Kerber no ha vuelto a levantar un trofeo desde que lo hiciera en septiembre en el US Open, mientras que la sequía de la española dura desde hace un año en París.

“Que no esté Serena sí es un gran cambio, porque en Grand Slam casi siempre está en la final. Las demás estamos muy igualadas, cada semana gana una chica diferente y cuando miras quién puede ganar aquí, hay como 15. Habrá que ver la que sostiene el nivel”, señaló Muguruza a la AFP.

La española debutará ante la italiana Francesca Schiavone, ganadora del torneo en 2010. En octavos podría jugar con la francesa Kristina Mladenovic, una de las tenistas en mejor forma en esta primera parte de la temporada -finalista en la tierra batida de Stuttgart y Madrid-.

Además la también española Carla Suárez iniciará la competición ante la griega Maria Sakkari, mientras que la campeona olímpica, la puertorriqueña Mónica Puig, tendrá un debut complicado ante la italiana Roberta Vinci.

Svitolina, la más regular

Como segunda cabeza de serie parte la checa Karolina Pliskova (1,86), pero no destacó en Roma y Madrid. Su juego, basado en su excelente saque, no brilla en la tierra batida.

Aunque no sería la primera vez que una sacadora se convierte en ‘terrícola’. Sharapova supo adaptar su tenis para ganar en 2012 y 2014, lo que no le sirvió para recibir una invitación este año por parte de la organización después de su sanción de 15 meses por dopaje. Su ranking no le permitió entrar directamente en el cuadro.

La jugadora más regular este año es la ucraniana Elina Svitolina, de 22 años y sexta en la WTA, capaz de ganar cuatro títulos este año, el último tras batir a Simona Halep en la final de Roma.

La rumana, ganadora en Madrid, vio cortada su racha al doblarse el tobillo en la final de Roma, lo que ha puesto en peligro su participación en París.

Entre las jugadoras con experiencia, la rusa Svetlana Kuznetsova, campeona en Roland Garros en 2007 y todavía en el Top 10 (9ª), 13 años después de su triunfo en el US Open de 2004. O Venus Williams, 37 años el 17 de junio y finalista del último Abierto de Australia.

AFP