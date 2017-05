Garbiñe Muguruza debutó con contundente victoria en Roland Garros

Mayo 29, 2017 - 8:23 am

La española Garbiñe Muguruza (N.4) inició la defensa de su título de Roland Garros con una victoria 6-2 y 6-4 sobre la italiana Francesca Schiavone, ganadora en París en 2010, este lunes en la segunda jornada.

Ahora Muguruza jugará en segunda ronda con la estonia Anett Konvateit, que ganó a la rumana Monica Niculescu, 7-5 y 6-1.

“Será difícil, la verdad es que son dos primeras rondas muy duras. Está jugando bien, pude sentir su juego (perdió ante ella en Stuttgart), le pega fuerte a la bola, es agresiva”, dijo sobre su próxima rival.

Este lunes en la Philippe Chatrier, en un partido trampa, ante una jugadora camino de los 37 años, con casi dos décadas en el circuito y dirigida por la española Arantxa Sánchez Vicario, Muguruza despejó dudas.

“Fue un partido inicial muy duro, jugar ante una excampeona, en la central. Además ella tiene momentos increíbles, por lo que estoy contenta de cómo lo he gestionado”, dijo la española.

Un día anterior, en el mismo escenario, Angelique Kerber sucumbió a la presión y se convirtió en la primera número 1 mundial eliminada en su debut en Roland Garros.

En otra jornada de calor excesivo, con el termómetro rondando los 30 grados, Muguruza no pareció jugar lastrada por el problema en el cuello que la obligó a retirarse en el Torneo de Roma y que, según confesó en los días anteriores, le sigue molestando un poco.

‘Una más en el cuadro’

La caraqueña inició el partido en tromba. Endosó de entrada una rotura con juego en blanco a Schiavone, que poco a poco fue encontrando su tenis.

La italiana tenía claro que para hacer daño a la vigente campeona debía variar los golpes, sacar a la pista toda su paleta y fue fiel a su plan.

Muguruza se defendió bien y en ataque exhibió toda su potencia, para cerrar el primer set en 42 minutos con 11 ganadores, por los 4 de Schiavone.

La segunda manga comenzó con el mismo guión. Muguruza marcaba la diferencia con un ‘break’ para situarse 2-0.

Pero Schiavone no había dicho la última palabra y se adjudicó los siguientes tres juegos (3-2). El partido había subido de nivel, se sucedían los largos intercambios y Muguruza de nuevo respondió al desafío, cerrando el duelo en 1 hora y 33 minutos.

En conferencia de prensa Muguruza se refirió al hecho de regresar al escenario de su triunfo el año pasado.

“Pensé: ‘¡Qué guay, aquí fue donde gané!’ Pero luego se me pasó, soy una más en el cuadro y me tengo que concentrar en salir a la pista y olvidarme de lo que hice el año pasado, si no, se acaba el torneo”, explicó.

