Fundalossada beneficia a más de mil liceístas con II Despliegue de Expo Orientaciones en la COL

Mayo 25, 2017 - 12:00 pm

Este miércoles 24 de mayo las instalaciones de la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana Hermágoras Chávez, se efectuó la octava expo orientación de la Región y primera en la Costa Oriental del Lago; la misma estuvo dirigida en la oportunidad a más de 1 Mil 440 estudiantes del plantel antes mencionado, así como también de siete instituciones privadas ubicadas en la parroquia, las mismas se realizan para ofrecer una orientación completa a los jóvenes estudiantes que se encuentran a punto de graduarse como bachilleres en la entidad y promover una política que fortalezca el aparato productivo a mediano y largo plazo, iniciativa impulsada por el Gobernador Bolivariano del Estado Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas que a través de la labor conjunta entre la Fundación de Estado Para la Inclusión Educativa “Dr. Jesús Enrique Lossada” (Fundalossada), ente adscrito a la Secretaría de Educación y las diversas Universidades e Institutos con los que se lleva actualmente el convenio de becas ayuda y estudio en la Región.

Dicha actividad tuvo como antesala la demostración carismática de los grupos de Danzas Alternas del Zulia y Maile Mix, ambos pertenecientes a la Escuela Robinsoniana Hermágoras, desbordando talento y llenando de orgullo a todos los presentes. El evento estuvo presidido por el Presidente de (Fundalossada), quien asistió en representación del Gobernador Arias Cárdenas, Abogado, Gustavo Sánchez, la Licenciada, Yohana Lugo, Supervisora del Municipio Escolar N° 4, la Profesora Yurani Torres, Directora del Plantel, Carlos Fula, Responsable de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) en la entidad, acompañados por el equipo de trabajo de la Fundación y las diferentes delegaciones enviadas por las universidades Públicas y Privadas en la entidad, entre las cuales se observó la asistencia de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), el Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas (IUTC), el Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonzo (IUTEPAL), Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño (IUPSM) y la Universidad Alonso de Ojeda (UNIOJEDA).

Sánchez, agradeció la masiva asistencia de parte de los estudiantes, así como también a las Universidades presentes en la actividad “Desde la Costa Oriental del Lago nos encontramos realizando el segundo despliegue de Expo Orientaciones, que en esta oportunidad está dirigida a 1.443 estudiantes de planteles de educación media tanto pública como privada, agradeciendo por prestarnos su sede a la Escuela Técnica Robinsoniana Hermágoras Chávez”.

Aseguró que hasta el momento más de 6 mil liceístas habían recibido la información transmitida a través de las expo orientaciones en el Estado, enfatizando que “El principal derecho que tienen garantizado los jóvenes en nuestro país, es el derecho a una educación de calidad y gratuita, tienen inclusión educativa como principal reivindicación que tienen los jóvenes gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno Bolivariano al mando del Presidente Nicolás Maduro y el entidad dirigido por el Gobernador Arias Cárdenas que defiende el legado de nuestro Comandante Chávez, son más de 6 mil liceístas los que ya han sido beneficiados a través de estos despliegues de orientación”.

Aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los jóvenes a incorporarse al debate sobre la constituyente para continuar afianzando y fortaleciendo cada beneficio en el ámbito educativo.

Como una gran oportunidad para aclarar dudas y afianzar decisiones le pareció la Expo Orientación a la Profesora Yurani Torres, Directora de la E. T. C. R. Hermágoras Chávez “La actividad me pareció magnífica porque le da la oportunidad a los muchachos de tener las orientaciones y elegir cual carrera quisiera estudiar, son ellos el futuro del país y son ellos los que de ahora en adelante necesitan formarse para fortalecerla economía de nuestro país y para ello es bien importante que tengan bien claro cuáles son las opciones que le ofrecen las diferentes instituciones presentes, es primordial que se sigan efectuando este tipo de actividades ya que de esta forma los jóvenes pueden proyectar su futuro”.

Para el joven Adrian Fereira, cursante del 6to año Técnico en Traumatología Ortopédica en la E. T. Pedro J. Hernández, el evento tuvo éxito por la masiva asistencia y la buena receptividad por parte de los futuros bachilleres “Me pareció muy oportuno informarle al estudiantado guiándolos a tomar la mejor decisión, para elegir su carrera y edificar un buen futuro, en mi caso la universidad que más me llamó la atención fue la UNERMB en la carrera de Medicina Integral”.

En este sentido, la futura bachiller, Mariel Chirinos mostró su opinión sobre la orientación recibida “Ha sido una muy buena charla y muy productiva y es bueno que estén apoyándonos, así uno tiene una oportunidad muy grande de conocer la carrera que más nos guste, me siento muy agradecida por ver que el Gobernador Arias nos tome en cuenta y me da ánimos de seguir estudiando como lo he venido haciendo”.

Con estas acciones el Gobierno del Zulia, liderizado por Francisco Arias Cárdenas contribuye a la promoción de iniciativas que orienten a los jóvenes estudiantes al momento de elegir su carrera ofreciendo una atención integral e inclusiva para alcanzar que el Zulia sea nombre y luz de Venezuela.

Nota de Prensa