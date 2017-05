Franco Cafoncelli, presidente de Fedecámaras Zulia: “Venezuela necesita empresas libres, fuertes y con buenos sueldos”

Mayo 27, 2017 - 9:25 am

El presidente electo Franco Cafoncelli, aseveró que entre las metas que quieren lograr está recuperar el nombre de la institución y hacer que aquellos que pertenezcan a ella se sientan orgullosos, promover al sector privado y representar a todas las Cámaras ante las instituciones públicas y privadas, así como también incidir en “el país que queremos“.

Afirmó que son un grupo de empresarios con mucha experiencia en el campo, “somos gente aguerrida, que conoce el problema que vivimos, sabemos lo que la gente requiere“, por lo que buscan generar un “cambio” e impulsar la región zuliana y el trabajo que realizan los gremios.

“Queremos promover el sector privado, defender nuestros derechos e incidir en el país que queremos. Queremos traer sensatez, cordura, hablar en nombre del empresario y los trabajadores que están sufriendo”. El momento del diálogo ya pasó a un segundo plano lo que queremos es un cambio”, expresó.

Cafoncelli señaló que la situación del país no se resuelve con una constituyente y que el gobierno “intenta desviar la atención de los verdaderos problemas de los venezolanos“. Además “les pedimos a las autoridades competentes que se tomen las medidas necesarias para frenar a los vándalos que se aprovechan de saquear el comercio, proteger los bienes, así como también proteger a las personas para que puedan protestar pacíficamente”.

“Sin país no hay negocio, sin negocio no hay trabajo, sin trabajo no hay futuro”, Venezuela necesita empresas libres, fuertes, con buenos sueldos, podemos seguir construyendo el país que nos merecemos juntos y el país que queremos”, manifestó.

Fedecamaras Zulia eligió este viernes 26 de mayo, su nueva junta directiva para el período 2017-2019, resultando electo como presidente el empresario Franco Cafoncelli. El equipo que acompaña a Franco Cafoncelli en su gestión está a cargo de Jorge Núñez como primer vice presidente, segundo vicepresidente Ricardo Acosta y José Alberto Morales como tesorero.

La juramentación del nuevo equipo, estuvo a cargo de la comisión electoral presidida por René Tineo, Guadalupe Río miembro principal, Virginia Ascanio miembro principal, Bingen de Arbeloa, Domingo Sánchez y Gustavo García suplentes.

Noticia al Día/Nota de prensa