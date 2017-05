Fernando Alonso quiere seguir con la escudería de McLaren, pero si gana campeonatos

Mayo 11, 2017 - 1:37 pm

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) se refirió a su futuro en la Fórmula Uno, después de dejar abierta la puerta a seguir en su equipo en 2018, pero con la condición de tener opciones de ganar el Mundial: “Quiero estar con McLaren, pero quiero ganar”.

En la comparecencia ante los medios en el día previo al inicio del Gran Premio de España en el Circuito de Barcelona-Cataluña, Alonso no escondió que después del verano, y según las opciones que vea en McLaren, no tendrá inconveniente alguno en seguir en la escudería británica o abrir negociaciones con otros equipos.

“Este es mi último año en McLaren. Quiero pensar un poco después de verano. En octubre tendré que considerar qué voy a hacer el año que viene. Si la Fórmula Uno me da una oportunidad para ganar, el Mundial será mi principal objetivo. Estoy abierto a todo”, señaló.

“Los coches son mejores para conducirlos, la verdadera F1 ha vuelto con aspectos que se habían perdido en anteriores años. Los coches son mejores y me gusta esta F1. Por eso, mi primera opción es seguir aquí, pero no sólo quiero correr, sino ganar. Estoy contento con el equipo, pero no ganamos. Si en octubre estamos en posición de ganar, en 2018 querré estar con el equipo. Si no es el caso, podré hablar con cualquiera”, enfatizó.

En su comparecencia Alonso coincidió en el primer turno ante los medios con su compatriota Carlos Sainz (Toro Rosso) y el cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel (Ferrari), y no tuvo reparo alguno a la hora de admitir que el momento de su equipo no es bueno ni adecuado.

“El momento de ahora no es el mejor. Estamos por debajo del rendimiento que podemos ofrecer. Aún no hemos finalizado ni una carrera, en mi caso. El primer paso es mejorar, lo que no es difícil. El segundo es llegar a ser lo competitivos que podemos ser. Y después encontrar la fiabilidad. Ojalá acabemos los dos coches el domingo y podamos acumular kilómetros. Ojalá éste sea el punto de inflexión y que aparezca un nuevo campeonato”, deseó.

Agencias