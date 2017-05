Familia de Chris Cornell no cree que se haya suicidado

Vicky, la esposa del cantante, también emitió un comunicado: “La muerte de Chris es una pérdida que no tiene palabras y creó un vacío en mi corazón que nunca será llenado. Chris fue un padre y marido devoto. Era mi mejor amigo. Su mundo era su familia, en primer lugar, y la música, en segundo término”. La mujer también contó cómo lo vio luego del show que ofreció el miércoles, una vez que llegó al hotel donde moriría. “Noté que arrastraba las palabras; estaba diferente. Cuando me contó que había tomado uno o dos comprimidos de Ativan extras, me contacté con personal de seguridad y les pedí que fueran a chequear cómo estaba”. Cornell tenía dos hijos: Toni, de 12 años, y Christopher, de 11.