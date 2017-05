Fallecieron un 16 de mayo: La inmensa, Lola Flores, el creador de Los Muppets y La rana René y El gordo, Jorge Porcel

Mayo 16, 2017 - 5:30 am

María Dolores Flores Ruiz, más conocida por el nombre de Lola Flores y artísticamente apodada “La Faraona”1 (Jerez de la Frontera, Cádiz, 21 de enero de 1923 – La Moraleja, Alcobendas, Madrid, 16 de mayo de 1995), fue cantante de copla y flamenco, bailaora, actriz y presentadora de televisión española. Gitana de gran éxito y popularidad en España y América durante la segunda mitad del siglo XX.

James Maury “Jim” Henson (Greenville, Misisipi, 24 de septiembre de 1936 – Nueva York, 16 de mayo de 1990) fue un titiritero y productor televisivo estadounidense, conocido por ser el creador de The Muppets. Henson participó en varios programas de televisión, incluyendo Sesame Street y The Muppet Show, y en películas como The Muppet Movie, The Great Muppet Caper, The Dark Crystal y Labyrinth. Estuvo nominado a un premio Óscar y ganó los premios BAFTA y Emmy. Para desarrollar sus proyectos, Henson fundó diferentes compañías, como The Jim Henson Company, The Jim Henson Foundation y The Jim Henson’s Creature Shop.

Jorge Raúl Porcel (Buenos Aires, 7 de septiembre de 1936 – Miami, 16 de mayo de 2006) fue un comediante, actor, cantante y director teatral argentino. Desde joven se dedicó al humorismo, y en sus filmes trabajó también haciendo una dupla memorable junto a Alberto Olmedo (luego de trabajar juntos en el programa de televisión Operación Ja-Ja).

