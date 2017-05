Facebook podría convertirse en la peor pesadilla de Netflix con su nuevo servicio

Mayo 30, 2017 - 8:11 pm

Una vez más Facebook se lanza a una nueva batalla. El nuevo reto de la red social es ganarle en su propio terreno a apps como Netflix y YouTube, y para ello ya viene preparando contenido exclusivo.

Según Reuters, Facebook está dispuesta a pagar hasta US$ 250.000 por episodios largos con guión, y entre US$ 10.000 y US$ 35.000 por capítulos de un formato más corto.

De esta forma, Facebook está apostando por dos tipos de programación: contenidos con guión de entre 20 y 30 minutos de duración, y programación con y sin guión de entre 5 y 10 minutos. Mientras los más largos serán totalmente de la red social, los derechos de los cortos serán de Facebook por una semana, y luego los creadores lo podrán distribuir libremente.

Además, según la agencia, Facebook está dispuesta a dar el 55% de los ingresos a los creadores por la publicidad. Tanto los contenidos cortos como los largos tendrán anuncios.

Hace algún tiempo Mark Zuckerberg se propuso conseguir “contenido ancla” que atraiga a los usuarios a la pestaña de video en la app, sobre la cual ya viene trabajando hace un año.

Por otro lado, Facebook estaría cerrando acuerdos con Vox Media, BuzzFeed, ATTN y Group Nine Media para producir videos. Estos serían sus principales creadores de contenidos.

Aún no hay un pronunciamiento oficial sobre el calendario de estrenos que Facebook prepara, pero hace algunas semanas Business Insider reveló que la red social tiene planeado lanzar una primera oferta de contenido en el Cannes Lions, un festival de publicidad que comienza el próximo 17 de junio.



El Comercio