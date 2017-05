Expectativa ante el esquema de subastas del nuevo Dicom

Mayo 21, 2017 - 9:24 pm

Empresarios, analistas y agentes del mercado cambiario están a la expectativa del esquema de subasta del nuevo Dicom y coinciden que en este elemento determinará la eficiencia del mecanismo cambiario que debe ser anunciado mañana por el Ejecutivo.

Francisco Rodríguez de la firma Torino Capital, señala que “lo más importante es la forma en que realice la subasta”, para que sirva como una herramienta para darle racionalidad al mercado cambiario.

“La idea es que la subasta permita llevar a un equilibrio el tipo de cambio. El problema ha sido que los reguladores no han permitido en los sistema anteriores el desplazamiento de la tasa hasta que se logre un relación que armonice la oferta y la demanda de divisas”, sentencia Rodríguez.

Señala que las restricciones impuestas en los anteriores ensayos realizados en materia cambiaria han terminado generando una sobredemanda de divisas que agrava las distorsiones que se han generado en el área.

Según los cálculos de la firma actualmente se transan diariamente cerca de 80 millones de dólares diarios, contando el paralelo, Dicom y las asignaciones del Gobierno a través del Dipro.

Sus proyecciones indican que el mercado paralelo mueve cerca del 20%, unos 16 millones de dólares mientras que otros cinco millones de dólares fluyen a través del Dicom actual.

“El Banco Central no tiene porque ser el proveedor neto de divisas en el mercado cambiario. Hay que crear los mecanismos para estimular la participación privada y eso no ocurrirá mientas no se logre equilibrar la oferta y la demanda de divisas con una tasa razonable”, sentencia Rodríguez.

Divisas suficientes

Por su parte el Presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, ha señalado que el nuevo Sistema de Divisas Complementarias debe garantizar que habrá divisas suficientes para las industrias y comercios.

“El Ejecutivo debe garantizar con el nuevo Dicom que habrá las divisas suficientes para que las industrias y los comercios puedan acceder sin trabas a ellas y adquirir así las materias primas e insumos necesarios para sus operaciones”, ha dicho el empresario.

Sostiene que el nuevo sistema será bien recibido siempre que el mecanismo de transacción sea aceptado por la contabilidad de costos de las empresas.

“Si esa condición no se da, todo quedará en un anuncio más”, dijo.

Desde el gremio de los comerciantes, el presidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta y primer Vicepresidente de Consecomercio, Teodoro Bellorín, ha señalado que es necesario conocer de qué forma operará el nuevo sistema.

Bellorín destacó que para el gremio las expectativas son “muy bajas” debido a que esta es la séptima oportunidad en la que este gobierno implementa un nuevo sistema de divisas y en las que aún no han sido resueltos los problemas de inflación y desabastecimiento.

Emen