Ex ministra Osorio: No debemos aceptar chantajes para modificar la Constitución

Mayo 18, 2017 - 9:05 pm

Ana Elisa Osorio, exministra del Ambiente, considera que el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional, pues recordó que es el pueblo el que debe convocarla.

En entrevista a Contrapeso, conducido por Gerardo Blyde, Osorio explicó que cuando se da inicio a un proceso como este “se buscan cambios sustantivos, y hasta los momentos esta Constitución nos ha permitido vivir en paz y avanzar en muchas cosas, por lo que sería necesario saber qué es lo que quiere cambiar el mandatario”.

“El presidente Maduro tendría que llamar a un referéndum donde los electores tienen derecho a votar por el sí o por el no, y decir si quieren cambiar la Constitución y luego se hace otra elección para escoger a los constituyentes, y si no es así sería una usurpación del poder del pueblo. Estamos en una crisis económica y social que no resuelve la Constituyente a menos que se quiera utilizar como un distractor para no hablar del tema”, expresó.

Sostuvo Osorio que es necesario “levantar la voz para no aceptar ningún tipo de chantaje que busque modificar la Carta Magna”.

Unión Radio