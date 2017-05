Eustoquio Contreras: No estoy de acuerdo con la Constituyente, hay que cumplir la Constitución actual

Mayo 7, 2017 - 1:42 pm

El diputado oficialista, Eustoquio Contreras, reiteró que no está de acuerdo con la convocatoria del presidente Nicolás Maduro, a una Asamblea Constituyente.

“Esta convocatoria de la Asamblea Constituyente debe partir del supuesto del artículo 347 cuando se plantea redactar una nueva Constitución es porque la que tenemos en manos es ineficaz en manos es ineficaz, está desfasada y no creo que ese sea el caso. Esta Constitución no hay que cambiarla, lo que hay es que cumplirla, desarrollar sus principios”, explicó.

A criterio de Contreras. “Tiene que garantizarse que los constituyentes gocen de los mismos mecanismos para elección que privó para escoger los constituyentes del proceso convocado por Chávez. Tiene que ser una elección universal, directa y secreta”.

. “Si el presidente Maduro está convencido de que tenemos los votos suficientes para ganar la mayoría de esa constituyente, ¿por qué no convocamos las elecciones de gobernadores y alcaldes que también las ganaría?, esa es una interrogante que no he podido despejar. Este país no está en condiciones de asimila algo que no se parezca a lo que Chávez hizo”, aseveró.

Noticia al Día