Eustoquio Contreras: En lugar de una Constituyente, ¿por qué no nos vamos por la vía de la reforma o la enmienda?“

Mayo 16, 2017 - 8:36 pm

“Esta Constitución no debe ser modificada por otra (…) ellos (la Comisión Presidencial) dicen que no se va a modificar, pero sí es para perfeccionarla, entonces ¿por qué no nos vamos por la vía de la reforma o la enmienda?“, cuestionó el diputado, Eustoquio Contreras.

Contreras aseguró que una Asamblea Nacional Constituyente es para redactar una nueva Constitución que contemplará otro ordenamiento jurídico para transformar el Estado.

Aseveró que de ser aprobada, el Gobierno debe dejar claro las bases comiciales las cuales, a su juicio, deben contener la temporalidad de la Constituyente; además de someter la propuesta a referendo popular, universal y secreto, una vez haya sido promulgada y publicada en Gaceta Oficial.

Noticia al Día/Unión Radio