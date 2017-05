Estos fueron los ganadores de los MTV Movie & TV Awards 2017

Mayo 8, 2017 - 8:12 am

Los MTV Movie & TV Awards 2017 hicieron historia al ser la primera vez que la ceremonia rompa con el protocolo de los premios por género, además de ser la primera edición en la que además del cine se premia a lo mejor de la TV.

Las estrellas más populares de las pantallas grande y chica se dieron cita en el Shrine Auditorium de Los Angeles para que el divertido Adam Devine condujera por las distintas categorías.

Adelantos de cintas, grandes sorpresas y momentos musicales por parte de Noah Cyrus, J Balvin, Camila Cabello y Pitbull, enmarcaron a los triunfadores de la noche:

Generation Award: Rápido y Furioso

Película del Año: La Bella y La Bestia

Show del Año: Stranger Things

Mejor Beso: Ashton Sanders y Jharrel Jerome — Moonlight

Mejor Villano: Jeffrey Dean Morgan — The Walking Dead

Mejor Host: Trevor Noah — The Daily Show

Mejor Documental: 13th

Mejor Reality de Competición: RuPaul’s Drag Race

Best Actor en Película: Emma Watson — La Bella y La Bestia

Mejor Actor en Serie: Millie Bobby Brown — Stranger Things

Mejor Actuación de Comedia: Lil Rel Howery — Get Out

Mejor Héroe: Taraji P. Henson — Hidden Figures

Mejor Escena Arranca Lágrimas: This Is Us — Jack y Randall en karate

Next Generation: Daniel Kaluuya

Mejor Dúo: Hugh Jackman y Dafne Keen — Logan

Mejor Historia Americana: Black-ish

Mejor Lucha Contra el Sistema: Hidden Figures

Trending: “Run the World (Girls)” feat. Channing Tatum como Beyoncé — Lip Sync Battle

Mejor Momento Musical: “You’re the One That I Want” — ensemble, Grease: Live

E!