Estas son siete cosas que nunca deberías contar sobre tu relación

Mayo 15, 2017 - 3:44 pm

1.Cuando están pasando por una sequía sexual

Tú y tu chico no han tenido sexo en unos cuantos meses. No estás segura de por qué, pero en un ataque de frustración le cuentas a tu amiga que es novia de uno de sus amigos. ¿Su respuesta? “Ay tranquila, nosotros tampoco hemos tenido sexo. Ya van 4 meses.”

Mientras esto te puede relajar un poco, Irina Firstein, una terapeuta de parejas de Nueva York dice que no te ayuda en nada. “Este tipo de comentarios normalizan un problema que necesita ser arreglado,” explica Irina. “Tu amiga está tratando de ayudarte, pero seguramente no te ayudará porque no está entrenada en terapia de sexo, por no que no te dará un feedback constructivo.”

“Tu vida sexual es algo realmente privado, y mucha gente no suele ser completamente honesta sobre la suya, solo para tratar de relacionarse con la persona con la que está platicando,” explica Irina.

Al final, los comentarios de tu amiga pueden hacer sentir mejor o peor sobre tus problemas, pero no los va a solucionar.

Lo que tienes que hacer antes que nada es hablarlo con tu pareja y si no pueden llegar a la raíz del problema, visitar a un terapeuta sexual para que les ayude a definir qué es lo que sucede.

2.Cuando tus suegros te molestan

Parece que la mayoría tiene problemas con sus suegros o cuñados, pero Irina dice que debes de intentar no decirle nada a nadie sobre el problema. Uno nunca sabe si lo que dijiste llegará a oídos de tu pareja. Esto podría hacer que se sienta resentido y a la defensiva con su familia.

Debes de entender que no todo es perfecto. Lo mejor es que busques un espacio personal para relajarte y después acude a tu pareja con el problema, sin pelear. Así entre ambos pueden llegar a una solución.

3.Cuando tu pareja te revela su fantasía sexual

“La mayoría de nosotros tenemos fantasías sexuales con las que no nos sentimos completamente cómodos; es de hecho todo un ‘big deal’ bajar la guardia y compartir la parte más intima de tu sexualidad con otra persona,” explica Vanessa Marin, terapeuta sexual. Como su pareja, Marin explica que deber honorar esa confianza y mantener esa información en privado.

Puede ser tentador platicarlo, pero resiste y mantén esa información para ti misma.

4.Cuando uno de ustedes es infiel

No importa si fue un cuerno emocional o físico, cualquier acto que tenga que ver contigo y tu pareja debe mantenerse entre los dos. Es súper común quererlo platicar a alguien más, y mientras deciden mantenerse juntos o separarse, hablarlo hará más difícil que se arreglen.

“Cuando otras personas saben sobre la situación, aparte de tener que luchar con tus propios sentimientos, debes luchar contra los juicios de las personas externas acerca de tu decisión,” explica Irina. En lugar de platicarlo con tus amigas, visita un terapeuta de parejas.

5.Cuando uno o ambos están pasando por algo privado

Si tu pareja te confía algo que está sucediendo en su familia, o una situación en la que está envuelto, mantén la boca cerrada.Cuando él te confía este tipo de cosas, es prueba de que te ve como una persona confiable que puede manejar la situación de una manera respetuosa. No rompas esa confianza y se lo cuentes a alguien más. Sólo escúchalo y quédate a su lado.

6.Cuando comete un error financiero

Cometer un error ya es bastante vergonzoso, pero cuando es de dinero, tiende a tornarse más personal, ya que las finanzas puede ser una de las mayores causas de un divorcio o una ruptura amorosa, explica Irina. No lo avergüences en publico, este error es personal y privado.

7.Cuando tu pareja tiene alguna característica diferente

Ya sea que alguna parte de su cuerpo no huela bien, o tenga un pene bastante pequeño, todas estas características deben mantenerse privadas. Si algo realmente te molesta, sólo debes hablar con él y comentarle.

CosmoUK