Equipo de fútbol inglés comunica a un jugador que no seguirá por Twitter

Mayo 26, 2017 - 9:46 pm

Alex Bruce, defensa central de 32 años, se enteró este miércoles, mediante la red social de Twitter, de que el Hull City no le renovaría, por lo que el jugador norirlandés quedará libre este verano, una vez concluya su contrato con los ‘Tigers’.

Se trata de una decisión que el propio futbolista podía prever, ya que fue cedido en enero al Wigan. Sin embargo, el club no lo gestionó de la mejor manera posible, puesto que lo comunicó públicamente, sin hacérselo saber previamente a Alex Bruce.

“Alex Bruce encabeza la lista de jugadores que dejarán el Hull City cuando acaben sus contratos al final de junio”, publicó el club, que jugará en la Championship (segunda división) la próxima temporada tras terminar en la decimoctava posición de la Premier League.

El jugador, al enterarse, ironizó con el comunicado del Hull City: “¡Gracias por hacérmelo saber! Os deseo lo mejor”.

Pero este suceso extravagante no terminó aquí. “Nos complace anunciar el fichaje de Alex Bruce en un acuerdo de nueve años. Lo sentimos, nosotros también nos olvidamos de decírtelo”, bromeó el Motherwell, equipo que milita en la primera división escocesa, a lo que el jugador también respondió con humor: “¡Nos vemos en la pretemporada!”.

| Alex Bruce heads a list of players who will leave @HullCity once their contracts expire at the end of June https://t.co/GpE0NYf4E0 pic.twitter.com/9WpdRPmGut — Hull City (@HullCity) 24 de mayo de 2017

Thanks for letting me know!! All the best https://t.co/1NhM6aUvls — Alex Bruce (@AlexBruce84) 24 de mayo de 2017

We’re pleased to announce the signing of @AlexBruce84 on a 9-year deal Sorry, we also forgot to tell you Alex!! https://t.co/Y5RS303BTe — Motherwell FC (@MotherwellFC) 24 de mayo de 2017

see you for Pre Season!!!! https://t.co/Q8TkQwxFYh — Alex Bruce (@AlexBruce84) 24 de mayo de 2017

Noticia al Día