Entérate cómo crear,multiplicar y potenciar un negocio gastronómico en tu ciudad

Mayo 10, 2017 - 4:32 pm

El reconocido economista, asesor en negocios y gobiernos para América Latina y director de la empresa Integral Consultores Asociados, Leonardo Soto, (@LeonardoJSotoG) trae para la ciudad un concepto de formación inédito que busca crear, multiplicar y potenciar las capacidades reales de los negocios gastronómicos como un mercado.

Se trata del “Primer Encuentro de Formación: Gerencia y Marketing aplicado a Negocios Gastronómicos” que se llevará a cabo el jueves 18 de Mayo de 2017, desde la 8:00 de la mañana, en las instalaciones del Salón Club Lounge VIP del Hotel Crowne Plaza Maruma de Maracaibo.

Según explica el especialista, los negocios gastronómicos son un mercado emergente, emprendedor, innovador y de gran potencial para la nueva forma de consumo de una sociedad que evoluciona constantemente, que exige diversidad, calidad y además empatía a la hora de acercarse a nuevos espacios de consumo de alimentos y bebidas.

“Lo inédito de este evento no es el hecho de hablar de Gerencia o Marketing, eso es, en términos generales, algo muy común. Lo inédito es llevar los conceptos de Gerencia y Marketing a la contextualización de cada modelo de negocios gastronómico, analizar el contexto país, analizar información para mejores tomas de decisiones Gerenciales y fidelizar a los clientes hacia el modelo de negocio bajo la premisa de que realmente respondan a estrategias de Branding, que sólo se pueden construir con una visión Gerencial Estratégica sólida”, acotó Soto.

Asimismo, el economista manifiesta que admira profundamente a todos los emprendedores gastronómicos e inversionistas que están orientando sus esfuerzos hacia un sector que es posible esté siendo muy golpeado tanto por la inflación como la escasez.

“Sin embargo, allí están, existen, facturan, y algunos crecen ante la mirada un poco escéptica de muchos. La pregunta clave es: ¿cuánto durará eso? ¿Lo que estoy haciendo ahora me permitirá fidelizar a los clientes en mercados tan cambiantes? ¿puedo manejar de forma adecuada a la competencia que parece que surge todos los días? ¿mi negocio es realmente competitivo? y otras interrogantes más que si aún no han surgido, les aseguro que lo harán, por lo que mi recomendación es, vamos a responderlas a tiempo. Si la idea es crecer ¿por qué no hacerlo juntos?”, cuestionó.

Este evento contará con facilitadores de lujo. Son tres los Chefs que estarán en escenario: Ramón Parra, biólogo, doctor en Gerencia y cocinero integral; quién abordará el tema de la Innovación Gastronómica. El Chef Vinicio Berroeta, chef ejecutivo, quien hablará acerca de menús más comerciales y desarrollo de proyectos de negocios gastronómicos desde los menús. El Chef internacional que nos visita desde Perú, Cesar García Food and Beverage, director, hablará acerca de la mejor gerencia en la cocina.

Además, como facilitador en el área de Marketing Gastronómico estará Jorge Perfetti, profesional del Publicismo y miembro de ACOGAVE (Asociación de Comunicadores Gastronómicos de Venezuela), quien explicará la tendencia de consumo de comensales más exigentes y cuáles son las mejores estrategias según el concepto de negocio desarrollado o que vaya a generarse.

Para mayor información sobre el evento, cualquier interesado puede comunicarse al 0414-6083529, o directamente a través dewww.integralconsultores.com.ve.

Nota de Prensa