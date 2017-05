En la farándula nacieron un 9 de mayo: Pedro Armendáriz, Mike Wallace, Glenda Jackson, Candice Bergen, María Eugenia Dávila, “Billy” Joel y Rosario Dawson

Mayo 9, 2017 - 5:38 am

Pedro Gregorio Armendáriz Hastings (Ciudad de México, 9 de mayo de 1912—Los Ángeles, California, 18 de junio de 1963) fue un actor de la llamada Época de oro del cine mexicano que también participó en películas de Hollywood y de Europa.1 Fue padre del también actor Pedro Armendáriz Jr.

Mike Wallace (nacido como Myron Leon Wallace, 9 de mayo de 1918 – 7 de abril de 2012) fue un periodista estadounidense.1 Desde el inicio del programa 60 Minutes de la cadena norteamericana CBS, en 1968, fue su corresponsal y conductor, desde donde entrevistó a personalidades como Ayn Rand, Deng Xiaoping, Mohammad Reza Pahlevi, el Ayatolá Jomeini, Kurt Waldheim, Malcolm X, Jeffrey Wigand, Yasser Arafat, Menachem Begin, Anwar Sadat, Manuel Noriega, Carlos Menem, Vladímir Putin y Mahmoud Ahmadinejad. Se retiró como corresponsal regular hacia 2006, a los 88 años.

Glenda Jackson, CBE (Birkenhead, 9 de mayo de 1936) es una laureada actriz inglesa doblemente ganadora del Premio Oscar y del Premio Emmy. Se retiró de la actuación en 1992 para dedicarse a la política del Reino Unido. Actualmente (2008) es miembro del Parlamento británico y pertenece al Partido Laborista.

Candice Patricia Bergen (n. 9 de mayo de 1946; Los Ángeles, Estados Unidos) es una actriz y productora de cine y televisión estadounidense. Ganadora de dos Globos de Oro y de cinco Premios Emmy.Candidata a los Premios Óscar, BAFTA y los Premios del Sindicato de Actores.Conocida por sus intervenciones en películas como Vivir por Vivir (1967), Starting Over (1979), Rich and Famous (1981), Gandhi (1982), Miss Congeniality (2000) o Sweet Home Alabama (2002). También ha participado en series de televisión como la exitosa Murphy Brown (1988-1998) y Boston Legal (2005-2008).

María Eugenia Dávila Cardeño (Medellín, 9 de mayo de 1949 – Bogotá, 9 de mayo de 2015), fue una primera actriz y dramaturga colombiana, con una amplia carrera que data desde los inicios de la televisión en su país.

María Eugenia Dávila fue una primera actriz colombiana de televisión nacida de una familia vinculada al teatro.. Nacida en Medellín, un 9 de mayo de 1949, sus abuelos tuvieron un grupo teatral, Compañía Cardeño, que entre 1888 y 1935 recorrió la Gran Antioquia. Con su abuela, `Mamá’ Rosa y su madre Lilia vio la primera transmisión de TV, el 13 de junio de 1954. Hizo todo por convertir su sueño en realidad. Fue a Bogotá y en 1959, con 10 años, donde recibió una oportunidad con un pequeño papel en la primera telenovela colombiana: El 0597 está ocupado. Vivió en México, hizo cine y lo tuvo todo. “Quería ser como Elizabeth Taylor”. Y fue nuestra más cercana versión de la Taylor. Tomado del periódico El Tiempo, 7 de junio de 2004.

William Martin “Billy” Joel (nacido el 9 de mayo de 1949 en Bronx) es un cantante, compositor y pianista estadounidense.

Billy Joel ha grabado muchos éxitos populares y logrado más de 40 hits desde 1973 (empezando con el sencillo “Piano Man”) hasta su retiro en 1993, aunque sigue haciendo tours. Es uno de los pocos artistas de rock y pop que consiguieron éxitos en el “Top Ten” de los 70, 80, y 90. Ganador del Premio Grammy en seis ocasiones, ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y es el sexto artista con más ventas en Estados Unidos, de acuerdo con la RIAA.2 Ha realizado exitosas giras artísticas algunas veces con Elton John3 además de escribir y grabar música clásica. Fue incluido en el salón de la fama del rock and roll en 1999, así como también, en el salón de la fama de los compositores y cantantes en 1992.

Rosario Dawson (n. Nueva York; 9 de mayo de 1979) es una actriz y escritora estadounidense, que ha trabajado en películas como Sin City y Men in Black II.

Dawson comienza muy joven su carrera como actriz de modo casual, tras aceptar la propuesta de Larry Clark -quien se fijó en ella en las calles de su ciudad natal- de participar en su primera película Kids, en 1995. Dos años más tarde, el director Spike Lee la unió a Denzel Washington en He Got Game, y su carrera despegó. Pero no ha sido un camino fácil. “Me he encontrado con racismo”, comentó Rosario al Daily Mail, “pero los tiempos están cambiando. Conocí a algunos directores de casting cuando estaba en Londres, y si eres un gran actor en el Reino Unido, se obtiene el papel.”

Tiene la intención de producir una película basada en un cómic creado por ella, “The Occult Crimes Taskforce”, protagonizado por Sophia Ortiz, una policía encargada de investigar crímenes sobrenaturales.

Ha producido una película llamada Descenso, en la que interpreta a una víctima violada tratando de componer su vida nuevamente. En éste, como en otros proyectos, Rosario hace uso del cine para mostrar a las mujeres que normalmente no tienen voz.

Ha sabido combinar actuaciones tanto en películas comerciales como en otras dentro del cine más independiente, trabajando con directores como Robert Rodríguez, Kevin Smith, Oliver Stone o Spike Lee.

Parte de su tiempo lo dedica a obras de caridad, como Global Cool, que hace campaña para la concienciación sobre el cambio climático, y es particularmente activa en Voto Latino, un grupo que co-fundó para alentar a los jóvenes Latinos de Estados Unidos a registrarse y votar.

Wikipedia