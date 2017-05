En la farándula nacieron un 13 de mayo: La bella venezolana Sandra Díaz, Stevie Wonder, Willie González y el siempre recordado Eduardo Palomo

Mayo 13, 2017 - 6:01 am

Stevland Hardaway Morris, conocido artísticamente como Stevie Wonder (de nacimiento Stevland Hardaway Judkins, Saginaw, Míchigan, 13 de mayode 1950), es un cantante, compositor, productor discográfico y activista social estadounidense. Wonder ha grabado más de 30 éxitos de ventas, ha recibido 25 premios Grammy, entre ellos uno por logros en su vida, y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de los compositores famosos.

Siendo ciego desde la infancia, Wonder se ha convertido en uno de los más exitosos y reconocidos artistas en la compañía discográfica Motown, con más de 100 millones de discos vendidos. Ha grabado diversos discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica; también ha escrito y producido para otros artistas. Wonder toca diversos instrumentos como labatería, bajo, congas, y, más notablemente el piano, laarmónica y el teclado. Los críticos refieren que la alta calidad y versatilidad de su trabajo indica todo el genio musical de Stevie.

Wilberto González (Bayamón, 13 de mayo de 1958)más conocido como Willie González, es un cantantede salsa romántica y sensual.

Sus comienzos en la música surgen cuando tenía sus 15 años, empezando a tocar el trombón y participando de esta manera en la Orquesta de Chamaco Riveradurante un tiempo. En 1982 se une a Eddie Santiago, otro cantante de los mismos géneros, ambos forman la denominada Orquesta Saragüey destacándose ellos como los cantantes principales, dicho grupo estuvo bajo la dirección de Willie González.

Más tarde se unen a otro conjunto musical llamadoConjunto Chaney, donde ambos destacaron con un tema que se posicionó en los primeros lugares de Puerto Rico.

En 1988 inicia formalmente su carrera como solista, acompañado de la Orquesta Noche Sensual, entrando en la línea erótica o sensual que predominaba para esa época. Lanza su primer producción discográfica ese mismo año denominada El Original y Único, vendiendo cerca de 100,000 copias. Continuando en la línea musical que proseguía, sacó producciones discográficas los siguientes años.

En 1989 gana un Disco de Platino gracias a su primer álbum.

También ha hecho numerosas presentaciones por diversos países de América, principalmente enMéxico, Venezuela, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos, haciendo presentaciones también en Europa.

Algo que se destaca en Willie González es que se ha mantenido alejado de la drogadicción, mencionando que compañeros y amigos de él como Héctor Lavoe padecieran estas adicciones que le costarían la vida.

Sandra Díaz Caracas, Venezuela, 13 de mayo de 1991 es una modelo y actriz venezolana.

Participó en 2008 en la telenovela La trepadora, donde interpretó a Francia. Al año siguiente actuó en Calle luna, Calle sol como Valerie Hidalgo Arriaga. Posteriormente grabó la telenovela de Televen Que el cielo me explique, como Mayte Sanabria.

En 2011 interpreta a Suxy, contrafigura en la serie La banda, que apareció en la segunda temporada por el canal Boomerang. A principios del 2012 realiza Nacer contigo, primera novela HD de Venezuela y de Televendonde realiza el rol de Areusa Rodríguez.

La actriz es imagen publicitaria de la marca de toallas Sanitarias Always en Venezuela y varios países de América latina. También junto a un grupo de artistas es imagen y embajadora de la fundación “El camino a la felicidad”

En 2013 graba el proyecto internacional Las Bandidas Como Betsabe, para R.T.I. Colombia y Televisa México.

En 2014, se une al elenco de la exitosa serie El señor de los cielos de Telemundo Internacional. Con el personaje estelar de Irma, la esposa de Chacorta.

También hizo parte de las grabaciones de la tercera temporada de la serie El señor de los cielos.

Eduardo Estrada Palomo (Ciudad de México; 13 de mayo de 1962 — Los Ángeles; 6 de noviembre de2003) fue un actor y cantante mexicano.

Eduardo estudió hasta la preparatoria en el Instituto Juventud. Poco antes de abandonar los estudios para dedicarse a ser actor, estudiaba diseño gráfico en laUNAM. Como actor, fue alumno de Julio Castillo en el Instituto Andrés Soler, también estudió canto, baile y expresión corporal, además fue alumno del Centro de Educación Artística, la escuela de actores de Televisa. En 1974 Eduardo Palomo se inicia en teatro en la obraLos diez mandamientos. Y en 1975 participó en la obra infantil Mi dulce sueño. De ahí su trabajo sobre el escenario comprendió más de quince obras, entre las que destacan: Réquiem a Mozart (1994),Complacencias (1993), Sugar (1992), Enemigo de clase (1991).

