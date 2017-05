Emotivo discurso de estudiantes de Medicina de LUZ a Paul Moreno

Mayo 19, 2017 - 9:35 am

Alrededor de 300 personas, en su mayoría estudiantes de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), se reunieron a las afueras de la morgue de Maracaibo para recibir el cuerpo de Paul Moreno, un joven de 25, años que fue arrollado este jueves durante una manifestación en la av. Fuerzas Armadas de la capital zuliana.

Con banderas tricolor, incontables lágrimas y un profundo pesar, Humberto Ramírez, uno de sus mejores amigos y quien lo acompañó durante el lamentable hecho, expresó emotivas palabras de despedida.

A continuación el texto íntegro:

Paul hoy te has convertido en desierto, selva, nieve y volcán y en tu andar por esta tierra has dejado una estela. Una estela que no borrará. Hermano has hecho el mayor y más noble de los sacrificios, entregaste tu vida al servicio de la nación. Esa nación que te vio nacer y que hoy con dolor te ve sembrarte en lo más alto y bonito de su firmamento, donde has de ser la estrella que guíe nuestros pasos en este oscuro camino para alcanzar la democracia en tu amada Venezuela.

Hoy me despido de ti, sin ánimos de hacerlo, ya que la despedida fue forzosa y demasiado anticipada. Pero seguro estoy que entre los brazos de Dios reposas tranquilo. Esa es tu recompensa por ser parte de esa generación de héroes que ha entregado la vida por el país.

“Morir es nada cuando por la patria se muere”. Humberto Ramírez.