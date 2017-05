Embajadora de EEUU ante la ONU pide a Maduro detener la “opresión” contra el pueblo venezolano

Mayo 17, 2017 - 12:05 pm

La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, pidió la mañana de este miércoles, 17 de mayo, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detener lo que calificó como “opresión” contra el pueblo venezolano.

A través de una imagen compartida en su cuenta en la red social Twitter, la representante estadounidense aseguró que existe una crisis humanitaria en la República, consecuencia del desabastecimiento de productos básicos.

La información fue emitida al tiempo que se desarrolla el Consejo de Seguridad de la ONU, presidido por Haley, se encontraba reunido a puerta cerrada para analizar la situación en nuestro país.

At the request of the United States, the UN Security Council will meet this afternoon at 12:30 PM on the situation in Venezuela. pic.twitter.com/W4Lkib1eQV

— Nikki Haley (@nikkihaley) 17 de mayo de 2017