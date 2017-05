Elevan a segunda fase Plan Zamora en Táchira: Envían 2 mil GNB y 600 tropas de operaciones especiales

Mayo 17, 2017 - 12:42 pm

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que a partir de este momento eleva a segunda fase el Plan Zamora en el Táchira, por ello enviará dos mil funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 600 tropas de operaciones especiales para garantizar la seguridad de los habitantes de este estado.

Padrino López aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “no usa armas letales”.

Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la oposición de “hacerse responsable de la violencia en Venezuela”, pues destacó que existe un plan “para aterrorizar a la nación”.

“Estamos cansados de ver correr sangre en la calles por actores políticos que quieren una guerra civil entre hermanos, por ello les recomiendo que asuman la responsabilidad de lo que están ocurriendo en Venezuela, a los que anuncian trancazos, todas estas muertes tiene la misma características muy específicas con armas caseras”, denunció el Ministro.

Padrino López resaltó que ayer en Táchira observaron un repunte de violencia, asediaron una instalación militar. “Dirigieron bombas molotov directamente a donde estaban bombonas de gas”, dijo.

Es por ello que el Ministro de Defensa pide a los venezolanos evaluar los niveles de terrorismo “que están aplicando estos sujetos (…) Seguiremos respetando los Derechos Humanos, no como lo hacían en el pasado”.

Aseguró que quieren hacer ver como que la FANB ha asesinado a más de 40 jóvenes, “dejemos la mentira (…) La FANB ha cooperado con el orden interno; no usamos armas de fuego letales, no hay fusiles, no hay pistolas”.

Por último, informó que se ha reunido con el comando de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), para evaluar los daños a instituciones del Gobierno, como Agropatria, así como garantizar el abastecimiento en caso de que la violencia “escale en el territorio nacional”.

Noticia al Día