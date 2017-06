El zuliano Roger Gutiérrez se estrenará con Golden Boy ante René Alvarado

Mayo 31, 2017 - 7:39 pm

Gutiérrez inicia su camino en la Golden Boy de Óscar de la Hoya

Roger Gutiérrez, el primer y único zuliano en recibir la firma de la Golden Boy se enfrentará a René Alvarado, por un título aún por confirmar este 14 de julio en Estados Unidos.

Entre los pupilos de la empresa encargada de captar a los mejores pugilistas del mundo, está Saúl “Canelo” Álvarez, Jorge Linares “El Niño de Oro” , Alfonso Blanco y otros peleadores que han consolidado sus carreras.



El marabino con apenas 22 años, tiene un records de 15 victorias, 12 de ellas por nocout y un empate sin conocer la derrota. el “Kid” no ha parado de entrenar para enfrentarse a un rival que el mismo considera complicado pero no difícil. “Él es el probador más duro de la organización, es un rival fuerte, pero no tengo miedo”.

Alvarado habló del peleador venezolano al portal un nuevo diario: “Se maneja el nombre de Roger Gutiérrez como mi rival. Es un peleador que va para adelante, en ese aspecto será un pleito atractivo, así me gustan los rivales bravos”.

El nicaragüense que pondrá a prueba las habilidades del venezolano registra 25 peleas ganadas, 17kO y 8 perdidas.

La última riña de Gutiérrez fue ante Ciro Molero el pasado 11 de febrero, pelea que ganó por nocout. Alvarado también cerró con nocout ante Moisés Olivas el 26 de mayo del presente año.

Roger Gutiérrez conquistó la firma de la empresa Golden Boy, en un contrato por cinco años tras lucirse en una pelea en el Poliedro de Caracas ante Luis Nino, la cual ganó por nocout técnico.

María José Ramírez

Noticia al Día