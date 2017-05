El régimen de Teherán detuvo al “Messi iraní”

Mayo 9, 2017 - 1:52 pm

Reza Parastesh fue detenido y trasladado a una comisaría el pasado fin de semana. ¿El motivo? El caos que generó en la vía pública por su gran parecido con el futbolista del Barcelona.

El “Messi iraní”, un estudiante de 25 años, fue llevado a una dependencia policial por alterar el orden público debido a la gran cantidad de personas que intentaron fotografiarse con él por las calles de Hamadán, una ciudad al oeste de Irán. También le confiscaron su vehículo, según informó la BBC.

Parastesh causa furor en cualquier sitio que se presente. Pocos días atrás, se viralizaron fotos y videos suyos vistiendo la camiseta del Barcelona. El parecido es tan grande que muchos canales de televisión lo entrevistaron. Incluso, la cadena de televisión deportiva Eurosport del Reino Unido utilizó por error su foto en Twitter.

“La gente me ve realmente como el Messi iraní y quiere que imite todo lo que hace. Cuando salgo a alguna parte, la gente se asombra. Estoy muy contento al ver que los hace felices (…) Eso me da mucha energía”, sostuvo.

Reza Parastesh también llegó a contar una insólita anécdota. Luego del partido entre Irán y la Argentina, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Brasil de 2014, Messi le dio el triunfo a selección albiceleste con un gol anotado en el minuto 91 de juego. Con ese resultado, Irán quedó eliminado de la Copa del Mundo.

Esa noche, su padre se mostró furioso. “Tras el encuentro, me llamó y me dijo: ‘No vengas a casa esta noche (…) ¿por qué has marcado un gol contra Irán?’ Yo le respondí: ‘pero no fui yo'”, relató.

El “Messi iraní” aún guarda el sueño de encontrarse con su héroe en Barcelona. “Siendo el mejor futbolista de la historia, claramente tiene demasiadas cosas que gestionar. Podría ser su representante cuando esté desbordado”, bromeó.

Agencias