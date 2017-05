El piloto colombiano Juan Pablo Montoya busca su tercer triunfo en las 500 Millas de Indianápolis

Mayo 27, 2017 - 2:51 pm

Mientras el español Fernando Alonso busca ganar las 500 millas de Indianápolis en su afán por conseguir la Triple Corona del automovilismo mundial, al colombiano Juan Pablo Montoya lo único que le interesa ahora es ganar por tercera vez la prueba más famosas de monoplazas en Estados Unidos.

Alonso, Montoya y otros 31 corredores estarán este domingo en la grilla de partida de la Indy 500, el primero en busca de un triunfo épico, y el segundo corriendo tras su tercera victoria en la carrera más famosa del automovilismo americano.

El piloto español, dos veces campeón de la Fórmula 1, persigue el sueño de convertirse en el segundo hombre en ganar la Triple Corona de los deportes a motor: el Gran Premio de Mónaco de F1, las 500 millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans. Una trilogía que sólo ha ganado el británico Graham Hill.

Montoya tiene completadas dos terceras partes del ‘grand slam’, luego de ganar las 500 millas de Indianápolis en 2000 y 2015 y el Gran Premio de Mónaco de F1 en 2003.

Sólo le falta Le Mans, algo que asegura no le quita el sueño.

“Sólo me concentro en ganar el domingo la Indy 500. En mi mente en realidad no tengo Le Mans por ahora”, acotó Montoya.

La leyenda británica Graham Hill es el único piloto que logró esta distinción: ganó en Mónaco cinco veces entre 1963-69, reclamó Indianapolis 500 como novato en 1966 y triunfó en Le Mans en 1972.

“No niego que si me dieran la oportunidad de ir y experimentar Le Mans, creo que sería genial en algún momento”, dijo Montoya. “Si no sucede, yo también estoy bien. ¿Cambiaría mi vida si no sucede? No”.

Debido a que Montoya, de 41 años, conduce en la Serie IndyCar para el equipo Penske a tiempo parcial este mes de mayo, no tendría ningún compromiso que le impidiera competir el próximo mes en Francia.

“Me gusta verlo”, dijo de Le Mans. “Lo miro cada año, admiro la carrera. Pero es lo que es. No pienso mucho en eso”, acotó el colombiano en declaraciones a la prensa en Indianápolis.

Montoya regresa a Penske luego de ser reemplazado la pasada temporada, y arrancará el domingo desde el puesto 18, en su quinta participación en la Indy 500.

De su lado, Alonso, con 32 victorias en su carrera en la F1, ocupa el sexto lugar en la lista de todos los tiempos.

El español ha manifestado sus serias intenciones de ganar la Triple Corona y consolidar su legado como uno de los mejores corredores de la historia.

El deseo fue lo suficientemente fuerte como para saltarse el Gran Premio de Mónaco este mismo domingo -que Alonso ganó en 2006 y 2007- y correr en Indianápolis.

El coche Honda del equipo Andretti Autosports que guiará Alonso saldrá desde la quinta posición en la pole.

Andretti y McLaren -la escudería de Alonso en la F1- aunaron intereses para competir en la Indy 500, en lo que será la primera entrada de la casa británica en los últimos 38 años de la carrera estadounidense.

AFP