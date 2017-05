El “Kid” Rodríguez ofrece disculpa a fanáticos y a los Tigres de Detroit por su mala racha

Mayo 8, 2017 - 5:50 pm

El manager de los Tigres de Detroit, Brad Ausmus, no necesitó mucho tiempo para cambiar el discurso.

Después de la derrota por una carrera el sábado ante los Atléticos, Ausmus expresó su apoyo a la idea de mantener al venezolano Francisco Rodríguez como cerrador del equipo. Pero después de ver cómo el Kid permitió tres carreras en el noveno acto de lo que fue una derrota por 8-6 contra Oakland, incluido un jonrón decisivo de Ryon Healy, el piloto expresó que el equipo iba a ponderar la situación.

“Vamos a conversarlo bien antes de tomar una decisión”, dijo Ausmus. “Vamos a tener una conversación”.

En su 11ma oportunidad de salvado y 13ra presentación de la temporada, Rodríguez terminó con su cuarta oportunidad de rescate desperdiciada. El veterano de 16 temporadas, cuya efectividad empeoró a 8.49, reconoció que ha sido una racha difícil para él.

“No recuerdo haber pasado por un momento tan malo como éste”, dijo Rodríguez. “Estoy extremadamente decepcionado. Sólo quiero ofrecer mis disculpas a mi equipo y los fanáticos. Totalmente avergonzado por esto. Me siento avergonzado más que otra cosa”.

Rodríguez había dicho tras la derrota del sábado que no veía la hora de volver a la lomita para reivindicarse. Pero el domingo dio un boleto a Rajai Davis para empezar el noveno, antes de que Jed Lowrie le pegase un doblete y Healy terminase el juego con el jonrón.

“Definitivamente, quería una oportunidad de salvado”, dijo Rodríguez. “Pero obviamente no conseguí los resultados. Estaba tratando de reivindicarme, pero supongo que no fue así. No salieron las cosas. Estoy pasando por una mala racha. Con suerte, ya quedó atrás. Tengo que encontrar la forma de superarlo”.

Si Detroit decide cambiar de rumbo, el preparador Justin Wilson (1.32 de efectividad) pareciese ser el candidato lógico para asumir las labores de cierre. Pero aunque la organización analice otras opciones para el noveno inning, Rodríguez dijo estar confiado en que aún puede manejar ese rol.

Agencias