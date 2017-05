El impresionante mural en homenaje a Johan Cruyff

Mayo 8, 2017 - 12:58 pm

Paulo Consentino, un reconocido artista brasileño, finalizará este martes un impresionante mural en homenaje a Johan Cruyff, situado cerca del mítico y desaparecido estadio De Meer, donde el Ajax y sus aficionados vieron crecer al ‘Tulipán de oro’ como futbolista.

En la parte este de Ámsterdam, Consentino se dispuso a pintar, en la pared lateral de un edificio, un mural de trece metros de altura y casi nueve de anchura, en el que podrá apreciarse a Cruyff vistiendo la camiseta de la selección de Holanda con el número catorce, además de su rostro y su nombre. Este martes, nueve de mayo, será revelado el trabajo realizado por el artista brasileño rindiendo homenaje a la leyenda de Ajax, Fútbol Club Barcelona y del fútbol holandés en general.

Esta obra de arte, que permitirá que “las ideas de Johan Cruyff permanezcan”, “inspirará a los niños y dará más energía a los barrios y distritos” de la ciudad, tal y como aseguró AkzoNobel, una empresa multinacional neerlandesa especializada en pinturas decorativas, partícipe del proyecto juntamente con Consentino y la Fundación Cruyff.

Paulo Consentino, amante del fútbol, ya realizó en el pasado otros murales como el de Pelé y Leo Messi. Este último quedó inmortalizado en una pared de su antigua escuela de la ciudad argentina de Rosario.

First image of Paulo Consentino’s wallpainting of Johan Cruijff in Amsterdam. To be revealed May 9th. #ajax pic.twitter.com/BR5tu0sIbp

— AjaxDaily (@ajaxdailydotcom) 2 de mayo de 2017