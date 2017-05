El escenario de los MTV Movie & TV Awards se prendió con J Balvin, Camila Cabello y Pitbull (Video)

Mayo 8, 2017 - 11:48 am

El artista colombiano J Balvin, Pitbull y Camila Cabello se unieron para interpretar su último éxito, Hey Ma, que forma parte del soundtrack oficial de The Fate of the Furious.

El cantante oriudo de Colombia, de 31 años, estaba emocionado por el debut de su canción en la TV. “Estoy muy agradecido, esta es la primera vez que voy a estar actuando en los MTV Movie Awards para interpretar el soundtrack de The Fate of the Furious con Pitbull y Camila Cabello”, dijo. “No lo puedo creer, estoy muy agradecido. Es otro paso en mi carrera”.

Cuando le preguntaron si había visto esta premiación en el pasado, confesó, “Siempre he sido un gran fan, por eso es tan loco para mi”.

Noticia al Día