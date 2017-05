El cubano que marcó huella con su humilde inspiración: potenciar el deporte zuliano

Mayo 7, 2017 - 10:45 am

De manera peculiar, centrada y con una personalidad serena, Orlando Zamora se muestra sentado en su oficina dando paso a su faena diaria. Años atrás, jamás imaginaria que tendría un destino lleno de sorpresas donde encontraría el equilibrio entre el trabajo; con pleno amor al deporte y que este último lo llevara a tener una familia en una tierra muy lejos de su raíces en Granma, Cuba. Su llegada a Venezuela en el año 2000 tras un convenio entre ambos países tomó su vida, se convertiría en uno de los primeros cubanos en ejercer un rol importante en el deporte en el Zulia tras el acuerdo. Su especialidad para ese entonces, era el softball y el béisbol en los cuales vivió la gloria.

Un año después de haber llegado, tuvo la oportunidad de ser el preparador de los campeones del softball, Rafael Flores, el receptor más destacado de la disciplina, fue unos de los tantos que pasaron por el análisis deportivo de Zamora, quién vio en ellos a grandes estrellas que luego resplandecieron en su andar. “Fue uno de los momentos más grato que recuerdo”, con esta expresión, el ahora metodólogo deportivo quien ejerce su función en la Secretaria de Deportes del estado Zulia, cuenta con una rutina ‘normal’ sin embargo recuerda que además el béisbol le dio la oportunidad de ver a un destacado jardinero cuando el muchacho era un diamante en bruto. “Astolfo Inciarte entrenaba a sus dos hijos, el mayor Astolfo y el menor Ender, al que observe con gran atención y le dije que ese muchacho tendría su firma con las Grandes Ligas y que el mayor seria su administrador”, contó el cubano quien admiró la voluntad y la entrega del papá de los infantes en aquel entonces. Agregó: “Lástima que no lo vio llegar”.

Con 16 años en la tierra del sol amada, Maracaibo. El experimentado entrenador ha desarrollado un currículo que le ha otorgado hablar con propiedad ante cualquier eventualidad, luego que se dio por terminado el convenio entre los países en el 2002, regresó a Cuba, pero Venezuela se quedaría tatuada en el alma: “Aquí conocí a mi actual esposa; ella fue a mi país natal y nos casamos. A partir de ahí regresamos y mi independencia laboral comenzó en el Instituto Municipal de Deportes en los que duré seis años, luego pase por Instituto Regional de Deportes (IRDEZ) durante una estadía de cinco años y finalmente colaboré con la Universidad del Zulia (LUZ)”.

Actualmente, su genialidad lo ha llevado a controlar de manera sistemática los procesos en los que, los entrenadores de diferentes disciplinas llevan a cabo los planes y programas que se aplican a cada atleta. “Ahora estoy encargado de supervisar entre visitas continuas los objetivos de diferentes competencias”, comentó el metodólogo. Aunque parezca algo sencillo, en realidad cumplir con estas directrices ha hecho que Zamora despierta su habilidad analítica, el experto en deportes expresa que tiene que estar al pendiente de las asistencias y planificación de los jóvenes en las diferentes competiciones regionales y nacionales.

Venezuela una tierra acogedora

Orlando Zamora, ha encontrado un hogar del cual ha confesado no querer irse al menos que el destino tenga otra algo guardado para él, aquí, vive junto a su esposa e hija de 11 años, la misma que comparte su amor por el deporte, su pasión: la gimnasia. “Realmente soy feliz. Alejo de mí al ‘gorrión’, así le llamamos a la tristeza en Cuba. Esta tierra bendita ha albergado a más hermanos de lo que he imaginado: fíjate que aquí he conocido más cubanos que mi patria”, expuso.

Dos naciones que comparten la misma ilusión

El experto deportivo, aunque su humildad no le permite ser reconocido como tal, confiesa que ha aprendedi mucho más de lo que ha podido y querido enseñar. En su andar la vida le ha mostrado que el ser humano siempre tendrán por igual aspectos que finalmente lo une, en este caso el deporte se ha vuelto el más fiel cupido para interpretar los sentimientos de los deportistas: “ Los atlatas cubanos como los venezolanos compartir un sinfín de características, por ejemplo, la entrega, la disciplina, el sentido de pertenencia y un ego luchador que no se pierde así no más: de cierta forma, siempre me siento identificado.

“Creer en Dios, mi mayor bendición”

Los deportista suelen ser cabalísticos, la mayoría prefieren creer en algo o en alguien para fortalecer de alguna manera su fe. Orlardo Zamora, relata que su regalo divino no solo fue aprendido creer en un ser supremo sino que también a involucrarse de manera espiritual. “La gente hermosa de Venezuela me enseñó a conocer a Dios. En Cuba se crece con la cultura de los santeros; San Lazaro fue la primera imagen que me inculcaron a adorar, ahora mi hija me pide la bendición y yo a ella”.

Tierra de oportunidades

“El Gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas ha invertido mucho en proyectos deportivos, imagínate que la región goza con más espacios para la actividad física que en toda Cuba. Pienso que los jóvenes tienen todas las oportunidades, ahora el implemento deportivo es otra cosa, pero es algo que se irá resolviendo, lo más importante lo tienen”, dijo Zamora.

María José Ramírez

Noticia al Día

Fotos: Luis Alejandro Gotopo