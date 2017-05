El Chelsea celebra su título en un festival de goles ante el Watford

Mayo 15, 2017 - 5:37 pm

El Chelsea, nuevo campeón de la Premier League, festejó su título con un triunfo 4-3 ante el Watford (16º), este lunes en partido aplazado de la 28ª jornada, en un ambiente de fiesta en el estadio londinense de Stamford Bridge.

Llamas encendidas a la entrada de los jugadores, un pasillo de honor por parte del Watford y una gran ovación del público. La fiesta fue por todo lo alto en el estadio de los Blues, con los futbolistas correspondiendo con un festival de goles.

Por los locales marcaron su capitán, que se despedía de la afición, John Terry (22), el español César Azpilicueta (36), el belga Michi Batshuayi (49), que en el anterior partido logró el tanto decisivo para conseguir el título, y el español Cesc Fábregas (88).

Por los visitantes lo hicieron el francés Etienne Capoue (24), el holandés Daryl Janmaat (51) y el italiano Stefano Okaka (74).

Tras conseguir el título el viernes al derrotar 1-0 al West Bromwich y con la final de Copa ante el Arsenal el 27 de mayo en el horizonte, el técnico del Chelsea Antonio Conte optó por sus jugadores menos habituales, introduciendo únicamente tres titulares en el 11; Azpilicueta, el belga Eden Hazard y el francés N’Golo Kante.

El partido no tenía ritmo hasta el minuto 22, cuando Terry aprovechó un rechace para marcar y celebrarlo con mucha emoción, después de anunciar en abril que dejará el Chelsea tras 19 años y más de 700 partidos. Fue su primer tanto desde enero de 2016.

Los espectadores le regalaron una larga ovación, pero antes de que pudieran volver a sentarse Capoue hizo el empate después de que el central de 36 años despejara mal un balón.

– Cesc, gol del triunfo –

Azpilicueta, que tampoco marcaba en Premier League desde enero de 2016, se reencontró con el gol al disparar desde el borde del área tras un córner.

El partido tenía un aire festivo, con ambos jugadores intercambiando gestos amistosos. Fuera del campo Diego Costa, suplente, acudía al descanso a la zona de prensa para picar un poco de queso.

Batshuayi, providencial al salir desde el banquillo el viernes, fue titular y volvió a marcar, en otra acción de oportunista.

Diez minutos después, mientras los aficionados cantaban “That’s why we are champions!” (“Esto es por lo que somos campeones”), Janmaat culminaba una gran accion en solitario.

A falta de un cuarto de hora Okaka hacía el empate al aprovechar un balón mal despejado por el francés Kurt Zouma, falto de ritmo.

Finalmente Cesc Fábregas, cumplió con su papel de revulsivo de este lunes para culminar con un gran disparo una acción iniciada gracias a un balón recuperado por Kanté.

Con el triunfo en el bolsillo, los Blues dieron por fin la vuelta de honor de los campeones en su estadio.

AFP