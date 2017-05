El amor por el deporte flechó su corazón para ser mamá: “Fue una gran sorpresa”

Mayo 14, 2017 - 5:06 pm

­

Una ilusión maravillosa, un amor completo que te enseña a vivir, a ser mejor persona, a cambiar de hábitos y hasta sentirse de manera más noble y sencilla: así describió Yerubí Suárez la martenidad que llegó a ella haces seis meses. La atleta en la espacialidad de tiro con arco contó a NAD la mágica experiencia de ser la mamá de Yerani, hija producto de la pasión por el deporte y un gran amor que hoy convive en un feliz matrimonio. Su esposo, Edwin Labarca, en la especialidad de canotaje.

“ Fue una gran sorpresa darme cuenta de mi embarazo, para ser honesta pensé que se acabaría mi carrera deportiva, pero no fue así, ser madre me impulsó a seguir adelante. Ahora me levanto más temprano y lucho más de lo que lo hacía antes: Ella es mi inspiración”, expresó la deportista que llegó a obtener el cuarto lugar en los Juegos de Gudalajara, México 2011 , en el año siguiente participó en la Copa del Mundo de su disciplina en Londres en el que consiguió un cupo olímpico, finalmente en el 2014 viajó a Argentina y participó en los Juegos Panamericanos.

Hoy los sueños se agigantan. La deportista vive enamorada de su hija y aunque para ella las cosas se han vuelto difíciles practicar es una tarea que no se debe perder aunque su mayor ocupación, en estos momentos sea otra. “Trato de mantenerme activa, y lo hago. Ejercito desde mi casa, mi entrenador cuando era selección Táchira me regaló paca y puedo mejorar mis habilidades, en una distancia corta, más adelante me sumaré a mis entrenamientos el tiro a larga distancias con mi preparador, Jorge Carrasquero”.

La también ingeniera, confiesa que aunque parezca muy difícil combinar todas las cosas, su hija, le ha enseñado mucha más de lo que ella ha podido imaginar. “Ahora soy más responsable. Soy una mujer más sensible que ve una realidad con más humanidad”.

Yerubí es hija de un destacado periodista que la llevó a ejercer la noble carrera del deporte, Carlos Suárez motivó a la talentosa deportista a hacer tiro con arco desde sus 14 años, disciplina a la cuál le debe un camino lleno de satisfacciones y de logros que piensa seguir cosechando, y tal vez, heredar el amor por el deporte a su pequeña.

“ Estoy convencida que es lo mejor que me han inculcado. Esta disciplina me ha abierto muchas puertas, ¿por qué no enseñarle eso a mi bebé?, es importante que practique, y sea una atleta más que cualquier otra cosa te lleva a tener una vida con salud y eso es lo que deseo para ella”, expresó Yerubi.

La vida le ha cambiado. La atleta ve la vida con más firmeza y entereza; en la actualidad puede comparar en algunos instantes el hecho de ser mamá con con el arte de manejar el arco. “Respirar, y disfrutar cada instante es un viaje veloz de momentos que que apunta a algo. Pasar por los nueve meses de espera fue como contener pacientemente la flecha hasta que con la mayor sabiduría puede alumbrar un final feliz”.

La deportista ha descubierto que la mayor medalla está en la sonrisa de su hija, cada mañana y cada momento serán parte de una manifestación de honores para lograr semejante premio, que Dios y la vida le ha otorgado.

“Soy feliz. El tiro con arco también me llevó a conocer el amor y nació lo más hermoso que tengo”, finalizó.

María José Ramírez

Noticia al Día

Fotos: Cortesía