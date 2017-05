El abuso sexual que sufrió una cantante italiana en televisión despierta indignación (Video)

Mayo 2, 2017 - 10:55 am

La televisión italiana vuelve a generar controversias luego de que el Canale 5, del grupo propiedad de Silvio Berlusconi, realizara una pesada “broma” en el programa Amici di Maria di Filippi, donde la cantante Emma Marrone, representante italiana en Eurovision en 2014 y presentadora del festival de San Remo en 2015, es toqueteada en contra de su voluntad por uno de los bailarines durante una presentación.

El episodio machista ocurrió cuando Marrone estaba ensayando una actuación musical que se emitiría en el programa, cantando el tema Calling you, de la película Bagdad Café, cuando uno de los bailarines que la acompañaban sobre el escenario comenzó a hacer tocamientos obscenos. El bailarín restriega su cuerpo contra las piernas y el pecho de la cantante, besa y pellizca su trasero y le intenta tocar los pechos, hasta que ella aparta molesta su mano y le pide que pare.

“No, un poco menos”, le dijo. “No quiero parecer una mojigata, pero si me tocas tanto no puedo ni siquiera cantar, es demasiado”, añadió susurrando durante la actuación, con gesto de estar incómoda. Ante las carcajadas del público, el bailarín cogió a Marrone por la cintura, le tocó el pelo e intentó besarla, hasta que ella finalmente lo empujó y le hizo caer al suelo.

El programa sacó a la luz el vídeo como si se tratase e una cámara oculta y lo compartió en sus redes sociales refiriéndose a él como “una broma”. “‘Un poco menos’ es la frase del día”, escribía Amici di Maria di Filippi en su perfil de Facebook, en un post que incluía el enlace al vídeo. Para aumentar el supuesto efecto cómico, añadieron efectos sonoros y visuales a un vídeo que en cuatro días ha superado las 420.000 reproducciones.

Las redes sociales se han encendido con numerosas denuncias que entienden el suceso como un claro caso de abuso sexual en contra de la cantante que no hace más que naturalizar la violencia de género en la televisión. Especialmente, considerando que el programa va dirigido al público juvenil, el impacto de mensajes como este puede ser muy perjudicial.

También lo ha criticado la asociación Telefono Rosa, dedicada a la protección de los derechos de las mujeres y a prevenir la violencia física, psicológica, económica y sexual sobre ellas. Su presidenta nacional, Maria Gabriella Carnieri, afirmó en su perfil de Facebook que “una broma de este tipo no hace reír. Y no solo esto. Una broma así denota una inaceptable ligereza por parte de unos autores que saben que se dirigen a los jóvenes”. “¿Se han preguntado, queridos autores, qué mensaje permanece después de las carcajadas debidas a un acoso sexual? ¿Se han preguntado qué quiere decir ‘normalizar’ comportamientos sexualmente explícitos sobre una mujer que no los consiente?”, añadió Carnieri, que también reclamó que la homofobia, el acoso y cualquier otra forma de violencia no se utilicen para ser parte de un espectáculo.

El País/Noticia al Día