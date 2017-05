Dudamel ya tiene en su concentración de la sub-20 a Peñaranda y Soteldo

Mayo 7, 2017 - 9:25 pm

Adalberto Peñaranda y Yeferson Soteldo se sumaron a la concentración de la selección nacional en la ciudad italiana de Novara y continuarán el proceso final de su recuperación junto al departamento médico de la selección nacional sub-20.

Peñaranda llegó a territorio italiano la noche del pasado sábado procedente de Málaga y pudo tener su primer contacto con sus compañeros y el cuerpo técnico durante la cena.

“La ansiedad siempre la he tenido, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí compartiendo con el grupo y ya quiero que empiece la competición. Quiero entrenar ya con el grupo lo más pronto posible y seguir por el mismo camino”, aseguró el mediocampista.

Peñaranda no pudo integrar la lista definitiva para disputar el Sudamericano sub-20 realizado en enero pasado, aunque no le perdió la pista a sus compañeros en el certamen.

“Los partidos siempre los veía aquí en Europa. A pesar que eran tarde siempre los veía, estaba muy ansioso por los muchachos les iba muy bien. Gracias a Dios consiguieron esa clasificación al Mundial que hoy me permite estar compartiendo con ellos”, dijo.

El seleccionador nacional Rafael Dudamel fue el primer interesado en que Peñaranda pudiese disputar la Copa del Mundo en la República de Corea.

“Cuando habló conmigo siempre me brindó confianza, me dijo que quería tenerme aquí con la sub-20, fue una lástima no haber podido ir al Sudamericano. Pero ya que puedo ir al Mundial, daré lo mejor de mí al igual que todos mis compañeros”

El futbolista, habitual en las convocatorias de la selección absoluta, ya había trabajado y jugado con sus compañeros en la pasada doble fecha de la Eliminatoria a Rusia 2018 en Chile, donde la selección nacional sub-20 disputó dos partidos amistosos de preparación.

“Tenemos un grupo excelente, debemos seguir preparándonos para llegar bien al Mundial y salir con todo contra Alemania, al que debemos ganarle”, señaló.

Esta será la primera vez que el volante pueda disputar una Copa del Mundo, a pesar de haber jugado el Sudamericano sub-17 y en el que conseguió el cupo al Mundial de Emiratos Árabes Unidos 2013, no integró la lista definitiva.

“Buscamos pasar de fase, ese es el primer objetivo que tengo en mi cabeza, al igual que todos mis compañeros, luego pensaremos en el título, ya tendremos tiempo para hacerlo”, aseguró.

Peñaranda sufrió un desgarro en el abductor mayor de su pierna izquierda el pasado 12 de abril. Al llegar a la concentración fue evaluado por el doctor José de Filipis, el fisioterapeuta Jesús Guacarán y el preparador físico Joseph Cañas, quienes continuarán el proceso de recuperación que estaba realizando en su club.

Luego de cuatro semanas de haber sufrido la dolencia, el volante presenta para el cuerpo médico una evolución satisfactoria, incluso su club le realizó una resonancia magnética previo a su viaje a Italia y la zona afectada está completamente sana.

“El abductor ya lo tengo super bien, toca ir trabajando con el grupo poco a poco, con la progresión de la lesión todo va muy bien”, afirmó el futbolista oriundo de El Vigía.

Peñaranda comenzará a realizar trabajo de gimnasio y luego trabajo físico con balón. Se tiene previsto que en los próximos días pueda trabajar al mismo ritmo que sus compañeros.

Yeferson Soteldo arribó a suelo italiano la tarde de este domingo en un vuelo proveniente de Santiago de Chile y se incorporó a la concentración de la selección nacional durante el entrenamiento vespertino.

El mediocampista está en plena fase de recuperación de un esguince grado dos del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda sufrida el pasado 23 de abril en un encuentro entre su club Huachipato y Universidad de Concepción. A partir de este lunes continuará con los trabajos junto al departamento médico.

Solo resta el arribo de Yangel Herrera, quien será el último en incorporarse a la concentración del combinado nacional en el complejo de Novarello.

