Dominic Thiem da favorito a Rafael Nadal para ganar el Roland Garros

Mayo 25, 2017 - 4:13 pm

El austriaco Dominic Thiem (número 7 de la ATP), único jugador que ha ganado a Rafael Nadal esta temporada en tierra batida (Roma), insistió en que el español es el principal favorito para Roland Garros porque contra él “cada acción es al 100%”, este jueves en una entrevista con la AFP.

A un día del sorteo del cuadro, Thiem, de 23 años, acudió a Roland Garros para un acto promocional de la marca de raquetas Babolat. Luego participó en una animada charla sobre su relación con su herramienta de trabajo junto con Nadal, la vigente campeona en categoría femenina Garbiñe Muguruza y el estadounidense Jack Sock.

Pregunta: ¿Por qué juega tan bien en tierra batida?

Respuesta: “Me gusta la tierra porque permite largos intercambios, probablemente es mi superficie favorita. Me encantan todos los grandes torneos, pero en París jugué finales como juvenil y la semifinal del año pasado, por lo que por resultados es mi mejor Grand Slam”.

P: Viene de jugar tres veces con Nadal: derrotas en las finales de Barcelona y Madrid y una victoria en Roma (cuartos). ¿Qué cambió?

R: “Intenté ser más ofensivo, arriesgué más, fui capaz de golpear muchas bolas dentro de la pista con mucha fuerza. Luego tuve un poco de suerte. Pero tenía que cambiar algo después de las dos derrotas y me salió bien”.

P: ¿Qué aprende de Nadal cuando se enfrentan?

R: “Es increíble cómo mantiene el nivel en dos, tres o cinco sets. Nunca cae. Con otros jugadores puedes pensar que habrá juegos fáciles. No contra él. Es Rafa, juega cada acción al 100%, es increíble de ver. Jugar tres veces en cuatro semanas fue un gran reto”.

P: ¿Se ve capaz de ganarle en cinco sets?

R: “Es tan difícil…. Solo lo han conseguido (en Roland Garros) dos jugadores en 12 años (Robin Soderling en 2009 y Djokovic en 2015). Claramente es el gran favorito para el título”.

P: Con Federer descansando y Djokovic y Murray por debajo de su nivel, muchos le señalan como el aspirante a derrotarlo.

R: “Es bonito escuchar eso. Pero creo que Djokovic y Murray pueden cambiar. Djokovic todavía no es el del año pasado, pero ha mejorado, ya hizo final en Roma. Pienso que es favorito aquí, aunque Rafa es el que está más arriba. Luego hay otros chicos que pueden llegar lejos”.

P: Alexander Zverev y usted son los únicos menores de 30 años en el Top 10 ¿Por qué ahora cuesta tanto a los jóvenes llegar a la élite?

R: “Los mejores están jugando un gran tenis hasta una edad avanzada. Pero es posible para los jóvenes llegar. Sasha (Zverev) ha ganado un Masters 1000 (Roma) y tiene todavía 20 años… Si eres muy bueno es posible llegar arriba joven”.

P: ¿Le sorprende el nivel de Zverev?

R: “Para mí no cambia nada que haya ganado este gran torneo. Siempre pensé que era un gran jugador. Llegar al Top 10 con 20 años es increíble. El último debió ser Murray o Djokovic probablemente. Pienso que tendrá una carrera tan grande como la de ellos”.

P: En el polo opuesto está Federer, camino de los 36 años. ¿Entiende que haya renunciado a Roland Garros?

R: “Comprendo su decisión porque la tierra batida no es la mejor superficie para las rodillas y aspira a ganar Wimbledon o el US Open. Quiere concentrarse en estos torneos al 100%. Probablemente hubiera jugado bien aquí, pero no hubiera sido bueno para su salud”.

AFP