Dirigencia opositora condenó asesinato de GNB, Danny Subero en Lara

Mayo 28, 2017 - 7:29 pm

La dirigencia opositora condenó el asesinato producto de un linchamiento contra el exteniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Danny Subero, durante un homenaje el joven Manuel Sosa, en Lara.

El diputado Freddy Guevara, calificó el suceso como un hecho ”lamentable y condenable”.”Queremos una Venezuela de vida y distinta, somos no violentos, no somos pendejos pero no nos vamos a convertir en lo que el gobierno quiera”, sentenció.

”Hay dos formas de perder esta lucha. Si la desesperanza nos lleva a dejar la calle o si la desesperación nos lleve a caer en la violencia. Que el dolor que sentimos nos sirva para llenarnos de fuerza y no para convertirnos en lo que nos oponemos. La lucha no violenta nos llevará al cambio. La gran mayoría de las resistencia que han logrado derrotar dictaduras han sido sin armas y violencia”, reflexionó

