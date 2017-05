Diputado Correa sobre la Constituyente: “El voto no puede ser sectorizado”

Mayo 8, 2017 - 12:10 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), José Gregorio Correa, manifestó este lunes que la oposición política al presidente de la República, Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano no aceptan el “disfraz de constituyente”, porque a su juicio es una “forma de engañar” al pueblo.

El parlamentario explicó que la “Constituyente es otra cosa y el voto no puede ser sectorizado (…) no puede haber una constituyente comunal porque no está prevista en la Constitución”.

“El Gobierno lo que busca es que con pocos votos pretendan tener mayoría de una constituyente que no existe (…) cuándo dejó de serle útil o cuándo dejó de ser eficiente está Constitución ‘la más perfecta del mundo'”.

Globovisión