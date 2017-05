Deyna Castellanos encabeza convocatoria venezolana para amistoso con México

Mayo 29, 2017 - 6:36 pm

Deyna Castellanos había aclarado a principios de año que este 2017 sería un año más académicos en su carrera, al no haber competiciones Conmebol ni FIFA. Sin embargo, el 10 de junio se vestirá de nuevo de Vinotinto, para un amistoso con la mayor.

“El 8 de junio me concentro con la selección mayor, para un amistoso con México, en Monterrey, y me devuelvo el 11 a California”, explicó la “Reina del gol”, en exclusiva para Líder. No será su primera con la adulta, ya que lo hizo en la Copa América de 2014, en donde la artillera no brilló.

Tras la pretemporada con FSU, a la cual tildó de “muy buena y de bastante nivel”, en donde enfrentaron equipos profesionales como Orlando Pride, se foguea con Santa Clarita en un torneo de verano. Las californianas juegan en la United Women’s Soccer. “Es la segunda división de acá, es una liga de bastante nivel, donde vienen jugadoras profesionales de muchos países”, aclaró Deyna.

La criolla ya debutó en el triunfo (4-0) ante So Cal Crush, el viernes pasado, donde fue titular y salió al 80’, porque “me estaban golpeando mucho”. Asimismo, participó en el primer gol recuperando y tejiendo la jugada. “Aquí juego más de volante ‘8’, no tan ofensiva”, aclaró.

Agencias