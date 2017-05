Desgarradora despedida al pequeño Samuel David: “Papi perdóname, ustedes son la razón de mi vida”

Mayo 2, 2017 - 1:10 pm

Completamente devastados se encontraban los padres y familiares del pequeño Samuel David Rodríguez Otero, de 2 años y medio, quien murió la noche de este lunes tras ser arrollado accidentalmente por su propio, Mervin Rodríguez, padre frente a una vivienda del sector Nueva Vía de Maracaibo.

A las afueras de la morgue de Maracaibo se congregó un grupo numeroso a la espera del cuerpo, el cual no será velado, sino enterrado directamente en el Cementerio El Edén, en la vía que conduce a La Concepción.

El motivo de esta decisión: sus padres y hermanos no quieren alargar el momento de dolor por la pérdida del menor de sus cuatro hijos, quien intentó rescatar un “carrito” cuando fue golpeado por la camioneta de su padre.

“Papi perdóname, ustedes mis hijos son la razón de mi vida. Yo no sé cómo voy a poder seguir viviendo. Estoy que me vuelvo loco con todo esto que me está pasando”, se refutaba Mervin ante el consuelo de familiares y amigos.

El hecho

La familia acababa de regresar de un paseo. Aprovecharon el día festivo del trabajador para visitar a unos familiares, y cerca de las 7.00 de la noche regresaron a su hogar. Los otros tres niños, de 12, 10 y 4 años, descendieron de la camioneta y entraron a la vivienda, mientras que Claudia Otero agarró a Samuel David y lo sentó en una silla para abrir el portón del garaje.

En un pequeño descuido el pequeño se bajó de la silla y corrió para agarrar un juguete que se le había caído debajo de la camioneta Cheyene Pick Up color vino, que conducía Mervin. Éste arrancó y cuando retrocedía no se percató de la presencia del niño.

Samuel David fue impactado en la cabeza por la camioneta. Los gritos desesperante de Claudia detuvieron la marcha de Mervin, quien se bajó desesperado y auxilio al pequeño. Lo embarcaron en la unidad y lo llevaron con urgencias al Hospital Chiquinquira de Maracaibo, pero llegó sin vida.

El pequeño presentó traumatismo craneoencefálico severo, lo que le causó la muerte de forma casi instantánea según el reporte médico.

Las autoridades de la PNB de Tránsito terrestre iniciaron las investigaciones, pero determinaron que el hecho se trató de un accidente, y es por ello que el padre del menor no fue retenido.

Sobre el pequeño se supo que era el menor de cuatro hermanos, era muy alegre, travieso y cariñoso.

Fotos: José López

Noticia al Día