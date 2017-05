Delcy Rodríguez: OEA alienta a oposición venezolana para que no dialogue y mantengan violencia

Mayo 28, 2017 - 10:16 pm

La canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la Organización de Estados Americanos (OEA) alienta a líderes de la oposición venezolana para que no dialoguen y mantengan la violencia en el país.

“La OEA no solo no condenará la violencia en Venezuela sino que alienta y promociona a sus líderes para que no dialoguen y mantengan crímenes”, manifestó a través de su cuenta en Twitter.

La Canciller acompañó su tuit con las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien señaló que la organización internacional “no se manifiesta ante los crímenes como el de Danny José Subero, oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana”.

Es importante resaltar que en horas de la tarde, el Jefe de Estado, repudió la muerte de Subero y la calificó como “un crimen de odio fascista que alimentan algunos voceros extremistas” de la oposición.

Noticia al Día/Globovisión