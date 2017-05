David Bisbal habla por primera vez sobre su matrimonio con Rosanna Zanetti

Mayo 24, 2017 - 4:43 pm

Ya ha pasado más de un mes desde que David Bisbal y Rosanna Zanetti decidieron sellar su amor y convertirse en pareja por matrimonio civil. Formalizaron su relación el pasado 18 de abril en el Ayuntamiento de Ajalvir, Madrid, un gran paso sobre el que ya habló la modelo venezolana y que ahora, por primera vez, ha comentado el cantante almeriense.

En lo que ambos coinciden es en que están convencidos al cien por cien y felices por su decisión. Así lo ha asegurado David Bisbal durante su última visita al programa El Hormiguero: “Con Rosanna va de maravilla todo. Es una belleza de persona, estoy super feliz y estamos muy contentos de tomar este paso, esta decisión, es importante para nuestra vida en común, claro que sí”.

Hubo algo, sin embargo, que no salió como pensaban en el día de su unión: el aspecto de la privacidad. “Se enteró todo el pueblo”, comenta el cantante, que parece que se lo toma con humor: “Lo importante es que estuvimos tranquilos y nada más que eso”, añade.

Recientemente su pareja, Rosanna Zanetti, confesaba que sí les haría ilusión formalizar aún más su relación en el futuro: “En su momento nos encantará casarnos, claro que sí”, declaró. “Lo que me hace ilusión es compartir mi vida con David, porque el hecho de vestirme de blanco, lo de la ceremonia, es algo simbólico. Compartir tu vida con la persona a la que amas y con la que te ves el resto de tu vida es lo más importante”, añadió.

Además, el artista tuvo unas palabras de solidaridad tras el atentado en el concierto de Ariana Grande en Mánchester: “Como músico, como padre, como ciudadano me da mucho rabia que gente inocente tenga que dejar este mundo por las locuras de otras personas, una tristeza cuando he leído a la noticia, impotencia, rabia, no sabía que… por qué suceden ese tipo de cosas”, comentó.