Darío Vivas: La Constituyente es para derrotar la violencia que desató la contrarrevolución

Mayo 10, 2017 - 6:24 pm

Este miércoles, el vicepresidente de movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Darío Vivas, indicó que el pueblo venezolano está movilizado en apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente, mecanismo que permitirá fortalecer la democracia y la paz en la nación.

“Esto es una demostración que el pueblo venezolano mayoritariamente quiere la paz, no quiere la violencia criminal que ha venido desatando la contrarrevolución, el terrorismo que se ha desatado a partir de las organizaciones apátridas que no quieren paz en Venezuela, que no quieren democracia y que no quieren la independencia nacional”, manifestó.

Destacó que para derrotar los planes de la oposición, los movimientos de campesinos, acuicultores y pescadores decidieron salir a las calles de Caracas para apoyar la convocatoria a la Constituyente.

Mencionó que una de las posibilidades de resolver los problemas de la patria es con la participación y protagonismo del pueblo, “Como lo decreta la democracia participativa y protagónica que ha dejado como legado el comandante eterno Hugo Chávez”, enfatizó Vivas.

AVN