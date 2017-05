Cruz Roja: El comité internacional es el encargado de atender heridos en manifestaciones políticas

Mayo 8, 2017 - 9:58 am

El secretario general de la Cruz Roja venezolana, Mario Santimone, explicó que el ente encargado que pudiera intervenir en hechos irregulares que se susciten en manifestaciones políticas en el país es el comité internacional de esta organización a través de la sociedad nacional.

Santimone respondió a las críticas que le han realizado a esta organización humanitaria con respecto a la poca intervención en las acciones ocurridas en las movilizaciones políticas de la oposición.

“Esta no actúa sino de acuerdo a programa de acción comunitaria y mejoramiento de condiciones de la comunidad, más no se ocupa de atender heridos”, aclaró.

“La Cruz Roja no investiga, no hace juicio de valor por el principio de neutralidad. No tiene números sobre de escasez de medicinas en los hospitales, porque no hacemos ese tipo de investigación”, indicó.

Día Mundial

Cada 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja, una organización que tiene presencia en 190 países y este lunes cumple 154 años de fundación.

“Esto es motivo de orgullo pertenecer al movimiento humanitario más grande del planeta. Es un movimiento que está fortalecido desarrollando sus programas”.

En Venezuela es la red hospitalaria más grande con 8 hospitales y 28 ambulatorios.

Globovisión