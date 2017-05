Corzutur acelera la acción de Gobierno articulado en el municipio Miranda del estado Zulia  

Mayo 3, 2017 - 3:17 pm

Siguiendo instrucciones del Presidente Nicolás Maduro Moros y el gobernador Francisco Arias Cárdenas de trabajar articulados como un solo Gobierno (Nacional, Regional, Municipal, Secretarios de Enlaces, padrinos y madrinas asignados en cada uno de los municipios) con el propósito de dar una repuesta efectiva a las necesidades del Poder Popular y la inclusión del sector privado, la asignación se ha cumplido a cabalidad, realizando intensas jornadas de trabajo semanales para determinar en cada una de las áreas las necesidades prioritarias y así ofrecer de manera inmediata una repuesta eficiente, efectiva y eficaz.

En una de las áreas fundamentales como es la Soberanía Alimentaria, el Presidente de la República Nicolás Maduro, instruyó la implementación de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción Social (CLAPS) donde se ha encendido la chispa organizativa y creadora del Poder Popular frenando de manera significativa la especulación y el contrabando. Se han beneficiado más de 15 mil familias, más de 100 mil habitantes de Miranda, casi la totalidad de habitantes del municipio. Jornadas que se han desarrollado gracias al apoyo de la Secretaría de Alimentación.

La iniciativa encendió la chispa organizativa del pueblo y su capacidad de enfrentar dificultades, así como la explosión creativa e ingeniosa para salirle al paso a la guerra económica inducida a través del mecanismo de los CLAPS que comenzaron a distribuirse en todo el territorio nacional, atendiendo.

La estructura organizativa de los CLAPS abarca cinco elementos: un vocero del poder popular, una vocera del Frente Francisco de Miranda, un vocero o vocera de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), un líder de cuadra o de calle y el líder comunal o dirigente vecinal, más el equipo de acompañamiento y veeduría.

Los CLAPS también se nutren de varias fuentes de abastecimiento y producción: Mercancía aportada por el potencial comunal; patios productivos, huertos familiares y productos artesanales de higiene y hogar. Capital Semilla; que son las bolsas equipadas en articulación con la Gobernación del estado Zulia, a través de La Secretaría de Alimentación y Fundamercado que son empaquetados con el aval de la Gobernación.

“Es importante el despliegue que estamos haciendo en pro del desarrollo de todos los rincones del municipio Miranda”.

El Alcalde de Miranda, Tiberio Bermúdez manifestó “trabajamos unidos de la mano como un solo Gobierno con nuestro Gobernador Francisco Arias Cárdenas, la madrina Mariela Quintero y el padrino Henry Ramírez asignados al municipio para articular todo lo que es la gestión en ambos (regional y municipal) en pro de fortalecer los lazos y llevarle soluciones definitivas a nuestros habitantes”

“Hemos inspeccionado cañadas de la parroquia Altagracia para su limpieza y embaulamiento, el Gimnasio de Pesas Olímpicas, los hospitales Dr. Hugo Parra León y el San José que su construcción está avanzada en un 80%, la Clínica Socialista “Domitila Flores”, la recuperación de los bohíos ubicados en el Terraplén, donde además está casi culminada la Cancha de Futbolito que contribuirá con el desarrollo deportivo de nuestro municipio. Hemos inspeccionado también tanques de agua potable que con su activación beneficiarían a más de 6 mil habitantes de Miranda. En vialidad revisamos en el sector Los Jobitos 1,4 kilómetros de vía recién asfaltada y en el área de la Seguridad Alimentaria hemos beneficiado con la distribución de los CLAPS a más de 15 mil familias mirandinas gracias al apoyo de nuestro Presidente Nicolás Maduro, nuestro Gobernador Francisco Arias Cárdenas y el Secretario de Alimentación Benedicto Alvarado, quien está realizando un arduo trabajo en la distribución de los alimentos para las familias que habitan en este estado”.

Visiblemente emocionado por el respaldo que, desde la Gobernación Bolivariana del Zulia, el Burgomaestre aseguró: “es importante el despliegue que estamos haciendo en pro del desarrollo de todos los rincones del municipio Miranda. A corto plazo estaremos instalando la planta de bolsas plásticas que es 100% de la Alcaldía de Miranda, donde además contamos con el acompañamiento del sector petroquímico y esta alianza coadyuvaría con los ingresos del municipio”.

“Estamos dándole verdadera respuesta a nuestro pueblo, todos somos Gobierno”

Mariela Quintero Leal, Autoridad Regional de Turismo de la Gobernación Bolivariana del Zulia y Madrina Política del municipio Miranda designada por el Gobernador Francisco Arias Cárdenas manifestó durante la quinta jornada de trabajo de inspección y entrega de cajas de los CLAPS que a través del trabajo articulado como Un Solo Gobierno “estamos dándole verdadera respuesta a nuestro pueblo, todos somos Gobierno”

“Siguiendo instrucciones de nuestro Gobernador Francisco Arias Cárdenas de integrarnos y de trabajar articulados como un solo Gobierno en todos los niveles (Nacional, Regional, Municipal, Secretarios de Enlaces Comunitarios y los padrinos y madrinas asignados en cada uno de los municipios), realizamos este sábado 30 una intensa jornada de más de nueve horas de trabajo, liderara por el Alcalde del municipio Miranda, Tiberio Bermúdez, el Secretario de Salud, Richard Hill, mi persona como madrina y Henry Ramírez como padrino, Presidente del IARA, Henry Ramírez, además de la Secretaria de Enlace Comunitario Anniany Tigrera, el Presidente de la Cámara Municipal Demetrio Garcés, Poder Popular, además de un representante de Corpoelec y de Propilven que nos acompañan en cada jornada de trabajo, no solo en las obras que están por culminar para ser inauguradas, sino en detectar otras necesidades que tenga la comunidad para que de manera inmediata pueda dársele repuesta, como un gobierno responsable, para que nosotros podamos desarrollar el municipio y poner a punto todos los elementos necesarios para cumplir con la activación del Motor Turismo como gran tesoro de este municipio bendecido por la historia y la naturaleza. Esto tiene que ver con el tema de la seguridad, vialidad, salud, turismo, la atención a la belleza del ornato público, y por supuesto la Soberanía Alimentaria que nuestro Gobernador Arias Cárdenas ha delegado una importante responsabilidad en Benedicto Alvarado, nuestro Secretario de Alimentación, quien está desempeñando una excelente labor y se ha comportado como el mejor de los soldados”.

Quintero Leal indicó: “El Gobierno de Arias Cárdenas está desplegado en todos los rincones del estado Zulia. Pueblos donde todavía el medio de trasporte es la carretilla y burritos, esa Venezuela rural, esa Venezuela bonita que construye, la Venezuela que volveremos a ser, la Venezuela Agropecuaria y Agroalimentaria. El tema alimentario es un tema de prioridad. Ya esta es quinta jornada, hemos atendido a más de 15 mil familias mirandinas”.

“Muy pronto inauguraremos más centros de salud en Miranda”:

El Secretario de Salud de la Gobernación Bolivariana del Zulia, acompañado del Alcalde de Miranda, Tiberio Bermúdez, los padrinos políticos de la Gobernación en el municipio Miranda, Mariela Quintero Leal, Henry Ramírez, la Secretaria de Enlace Comunitario Anniany Tigrera realizaron una inspección minuciosa en cada una de las áreas del Hospital Dr. Hugo Parra León y la infraestructura donde funcionará FarmaPatria con el propósito de realizar un diagnóstico y dar solución a las necesidades.

“La Ministra de Salud Antonieta Caporales está enviando equipos para fortalecer los hospitales zulianos. Hace pocos días inauguramos el consultorio popular El Hornito, y de la mano de nuestro Gobernador Francisco Arias Cárdenas seguiremos consolidando la salud en el municipio Miranda y sobre todo tomando en cuenta la participación del Poder Popular”, anunció además que “en las próximas semanas inauguraremos más centros asistenciales”

Por su parte, el Presidente del Instituto Autónomo Regional de Ambiente, Henry Ramírez manifestó que se está realizando todo un despliegue para abordar todas las áreas con el fin de seguir desarrollando el municipio. “Estamos muy contentos porque todo el equipo conformado por todos los niveles de Gobierno estamos engranados con el mismo propósito de consolidarlo”.

“Estas jornadas de trabajo son una demostración que mientras otros destruyen, nosotros estamos con nuestra revolución construyendo y atendiendo a nuestro pueblo”

La Secretaria de Enlace Comunitario, Anniany Tigrera señaló: “estas jornadas de trabajo son una demostración que mientras otros destruyen, nosotros estamos con nuestra revolución construyendo y atendiendo a nuestro pueblo, que es el legado de nuestro Comandante “Hugo Chávez Frías” y juntos seremos invencibles”.

“Los CLAPS son una bendición para el pueblo”

La señora Karina Mora, habitante del sector Sabaneta de Palmas destacó el gran beneficio del programa, no solo en su familia, sino en toda la comunidad: “Son una bendición, nosotros no podíamos comprarle al bachaquero, no solo porque es un robo, sino porque no nos daba el dinero para pagar tanto por poco, gracias al Presidente Nicolás Maduro, al Gobernador Francisco Arias Cárdenas y a nuestro Alcalde Tiberio Bermúdez los CLAPS nos han salvado, nos ofrecen alimentos y productos de higiene que nos hacen falta, pero además ha propiciado una dinámica bien bonita de organización comunal y por ello estamos agradecidos”.

