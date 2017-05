Correa se despide emocionado de los ecuatorianos

Mayo 21, 2017 - 12:32 pm

Así acabamos los 10 años de construir patria de dignidad, de justicia social y de prosperidad (…) Tengo un nudo en la garganta al constatar el cariño de quienes han seguido el informe durante estos últimos diez años”. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se despidió este sábado (20.05.2017) de sus compatriotas a pocos días de dejar el poder durante su último programa televisivo, llamado Enlace Ciudadano. Ante una multitud que lo acompañó en el parque ecológico Los Samanes de la ciudad de Guayaquil, el mandatario recordó que son 253 los programas que ha realizado.

“¿Saben lo que significó hacer cada semana la producción del Enlace Ciudadano? Significó malas noches, jornadas intensas, extendidas, de gente que tal vez nunca ha aparecido, pero que sin ellas, y su esfuerzo, este informe semanal no hubiese podido realizarse”, resaltó el gobernante. En esta ocasión, la música y el tono festivo dominaron la emisión. Sin embargo, el mandatario no dejó pasar la ocasión para tratar otros temas. “Hoy tenemos una buena noticia, el tiempo nos ha dado la razón. Suecia no ha presentado cargos, pero ha hecho perder cinco años de su vida a Julian Assange”, en referencia al anuncio del día anterior de que la fiscalía sueca no iba a seguir investigando al australiano.

Correa entregará el 24 de mayo, Día de la Independencia ecuatoriana, su informe final de labores escrito al nuevo presidente de la Asamblea, José Serrano, y estará presente en la ceremonia de asunción del poder de Lenín Moreno, a quien impondrá la banda presidencial, en una ceremonia a la que asistirán más de una decena de presidentes. Correa tiene planeado radicarse en Bruselas, Bélgica, donde tiene un departamento. Su esposa Anne Malherbe es ciudadana belga y sus hijos estudian en Francia.

La última emisión de Enlace Ciudadano, que puede verse íntegramente aquí, la cerró una actuación del cantautor ecuatoriano Jorge Luis del Hierro. Cantó el tema ‘Humilde lección’. El todavía presidente invitó a subir al escenario al equipo de producción y de la Secretaría de Comunicación para despedir la emisión.

El Telegrafo