Continúa el contrapunteo: Julián Gil desmiente con video declaraciones de Marjorie De Sousa

Mayo 14, 2017 - 6:12 pm

El actor argentino Julián Gil desmintió las acusaciones de su ex prometida Marjorie de Sousa, quien recientemente le acusó de no haber estado con ella al momento del parto y no haberle prestado ningún apoyo, todo esto en medio de demandas y contrademandas por la custodia compartida de su recién nacido Matías Gregorio.

Luego de que distintos medios de comunicación publicaran extractos de la respuesta de la venezolana en la que “pidió a la corte que Julián Gil se haga una prueba toxicológica porque asegura que el actor toma sustancias ilegales” y catalogó a su ex de “agresivo con otras personas del hogar”, Gil rompió el silencio.

“El día de ayer diversos medios de comunicación dieron a conocer algunos extractos de la contestación a la demanda que interpuse en contra de Marjorie, a través de la cual… insinuó que soy un hombre ‘violento… Me sorprende que Marjorie señale que no estuve con ella en el momento del nacimiento de nuestro hijo y que supuestamente no le di ningún tipo de apoyo, siendo que en la realidad tuve la bendición de ser la persona que cargó por primera vez a nuestro hijo y fui yo quien lo puse en los brazos de su madre, el video habla por sí solo”.

Noticia al Día