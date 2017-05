Consultor jurídico de la AN: “La Constituyente se parece a lo que hizo Fujimori”

Mayo 7, 2017 - 2:29 pm

En una entrevista para el programa Criterios, el abogado constitucionalista, Jesús María Casal, alertó sobre la similitud que el recién convocado proceso constituyente tiene con el llevado a cabo en 1992 por el expresidente Alberto Fujimori.

“Esta Constituyente se parece mucho a lo que hizo Fujimori al eliminar el Congreso y hacer un sistema jurídico a su medida, solo que en aquel momento lo hizo al inicio de su mandato. En este caso, tendría mucho de fujimorazo si tiene el talante excluyente, unilateral, sectorial corporativo, porque en el propio decreto de Maduro se establece que tiene dos fuentes de legitimidad, una de carácter sectorial y otra territorial”, dijo Casal también ex decano de la Facultad de Derecho de la UCAB.

En este sentido, el abogado explicó que las declaraciones hechas por el presidente Maduro sobre la elección de 250 constituyentistas a través de un método sectorial, “parece apuntar a una dirección corporativa, orgánica, por lo tanto contraria a la indivisibilidad de la soberanía que corresponde al pueblo en su conjunto y que no puede ser fragmentada”.

El especialista en derecho constitucional agregó que, para que la Constituyente sea realmente emanada del pueblo, se debe convocar a un referendo que permita decidir si los venezolanos necesitan una nueva Constitución o si la prioridad la tienen otros problemas.

“De no hacerse (el referendo consultivo) no sería una Asamblea Constituyente, porque no emana del pueblo”, sentenció el también profesor universitario, Jesús María Casal.

Por ello, Casal hizo incapié en que es el ciudadano venezolano quien debe decidir si se convoca o no a la Constituyente, las bases comiciales, los temas a debatir, la redacción de la nueva Carta Magna y luego su aprobación.

Elecciones pendientes

A juicio del Constitucionalista, las elecciones regionales y municipales pendientes no deberían ser suspendidas. “Yo pienso que debería hacerse de inmediato, aun cuando se convoque la Constituyente, porque sería una violación gravísima de la Constitución todavía vigente utilizar el proceso como un instrumento para suspender las elecciones o, peor aún, para postergarlas y luego hacerlas bajo otras reglas electorales que ese cuerpo pueda definir y que sería un fraude mayor a la democracia”.

“Tal como se está planteando la Constituyente, el objetivo fundamental no es que se haga el cambio radical de la Constitución, parece que es evitar las elecciones; debería hacerse una consulta para revisar la legitimidad de las autoridades”, advirtió Jesús María Casal.

Además, apuntó que si no se realiza el referendo aprobatorio de la futura Carta Magna, “implicaría cerrar el circulo que determina que su Constitución está a espalda del pueblo, que desaparece la democracia”.