Consejos para no ser víctima del ciberataque masivo

Mayo 14, 2017 - 2:52 pm

Está en camino de ser uno de los mayores ataques de ransomware jamás registrados, con decenas de miles de computadoras infectadas en casi 100 países.

El ataque del viernes afectó principalmente a empresas y organizaciones: hospitales en Reino Unido, una firma de telecomunicaciones en España, la multinacional Fedex y el Ministerio del Interior de Rusia, entre otros. ¿Pero qué tanto debe preocupar a los individuos la posibilidad de que sus computadoras personales también sean víctimas?

Ransomware es un tipo de software malicioso que se apodera de una computadora y expulsa al usuario, advirtiéndole que no podrá volver a acceder a sus archivos hasta que pague cierta cantidad de dinero. Este programa en particular, llamado WannaCry, exige un pago de 300 dólares, aunque el precio aumenta con el paso del tiempo.

WannaCry saca ventaja de una vulnerabilidad de Windows descubierta por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y hecha pública por hackers en abril. Microsoft creó un parche para esta vulnerabilidad en marzo. Pero las computadoras y redes que no hubieran actualizado sus sistemas seguían en riesgo.

El viernes, un investigador de seguridad creó por casualidad un “interruptor” que ayudó a frenar la expansión del ransomware. No obstante, un hacker podría reescribir el código y volver a intentar infectar nuevas máquinas con una nueva versión.

El virus está afectando principalmente a empresas, donde puede esparcirse rápidamente a través de la red local y controlar una compañía entera. Las empresas tardan más en instalar actualizaciones importantes y parches, usualmente para evitar un impacto en el software que manejan.

Pero los particulares con computadoras personales que funcionan con sistema Windows todavía deben tomar ciertas precauciones. Primero, instalar actualizaciones de software inmediatamente y hacerlo un hábito. Elige la opción de actualizaciones automáticas cuando sea posible (Microsoft ofrece esa opción). Microsoft también recomienda correr su antivirus gratuito para Windows.

Si no tienes una rutina de respaldo de archivos, este es el momento de empezar a guardar copias de todos tus archivos regularmente. De esa forma, si tu equipo se infecta y tus fotos y documentos son encriptados, no tienes que preocuparte de perderlos.

Finalmente, siempre mantente alerta. No des clic a ningún vínculo que no reconozcas ni descargues archivos enviados por personas que no conozcas personalmente.

CNN