Consejo Evangélico de Venezuela emitió comunicado en rechazo a la Constituyente

El Consejo Evangélico de Venezuela (CEV) emitió un comunicado para fijar posición y rechazar el llamado a la Asamblea Constituyente, convocada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

En tal sentido, el CVE, de acuerdo al análisis realizado del Decreto Presidencial No. 2830 de 1 de Mayo de 2017 (publicado el 3 de mayo de 2017) convocando una Asamblea Nacional Constituyente no está planteado en los términos que establece la Constitución Bolivariana de Venezuela (CRBV), “pues, se deja de lado a un sector de la población venezolana que también forma parte del pueblo soberano; atentando no solo contra la voluntad popular,sino que además se trata de aplicar una sectorización de la base poblacional sin sustentos legales en la CRBV”, expresa el comunicado.

Asimismo, agregan que aunado a lo anterior, tanto el PRESIDENTE como EL PUEBLO y demás instituciones que menciona el Artículo 348 de la CRBV tienen “la iniciativa constitucional de convocar” a una Asamblea Constituyente. “En consecuencia esta NORMA solo le atribuye al Presidente la iniciativa para que se convoque una Constituyente, pero no para proceder directamente a su convocatoria que solo le corresponde al pueblo como titular de la soberanía y depositario del poder constituyente originario”.

“De tal manera que a todas luces existe la presunción de que el Presidente ha usurpado y le ha arrebatado al pueblo su derecho exclusivo de convocar mediante referendo la Asamblea Nacional Constituyente; sin obviar que el pueblo venezolano ya en Diciembre del año 2007 se expresó mayoritariamente diciendo NO al referendo, donde se rechazó la reforma constitucional que ahora se quiere volver a aprobar pero sin la participación de todo el pueblo; en la que se propuso en aquel entonces eliminar el Estado democrático y Social de derecho y de Justicia y convertirlo en un “Estado Comunal” o “del Poder Popular”, reza el escrito.

