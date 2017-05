Consejo de Seguridad de la ONU: No se adoptó ninguna decisión sobre Venezuela

Mayo 17, 2017 - 7:40 pm

El embajador de Uruguay,Elbio Rosselli, que en este momento preside el Consejo de Seguridad, explicó que Venezuela no es un tema en la agenda del organismo y dijo que en su opinión “no debe serlo”.

“El Consejo no adoptó ninguna decisión” sobre Venezuela, dijo el embajador Elbio Rosselli. El tema no está en la agenda “y a mi juicio no tiene por qué estar. Uruguay prefiere mantener esto (…) en los organismos regionales”, sostuvo.

El embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, que también integra temporariamente miembro del Consejo, fue más allá. “Esta es una clarísima intención intervencionista” de Estados Unidos, denunció.

“Estados Unidos no es un mediador, ha adoptado una posición y ha apoyado a la oposición. Por eso esta reunión más que ayudar a resolver el problema es un obstáculo”, aseveró.

Noticia al Día/AFP