Conmovedor mensaje de un nieto que pide justicia por brutal ataque a su abuela en Medellín

Mayo 10, 2017 - 11:06 pm

El brutal ataque que sufrió la señora Ana Felisa Tamayo de Ríos, de 94 años, tiene consternada a la comunidad del barrio Castilla de Medellín. La mujer murió en la madrugada del martes, luego de permanecer una semana en delicado estado de salud en la clínica León XIII de la ciudad.

El hecho ocurrió el pasado miércoles a las 6:00 de la tarde, cuando esta mujer de la tercera edad se quedó sola en su vivienda, los ladrones, que ingresaron a su vivienda buscando dinero y objetos de valor, la amarraron, amordazaron y golpearon hasta dejarla inconsciente.

Ese día en la tarde, cuando los hijos de la mujer llegaron a su casa luego de terminar la jornada laboral, la encontraron amarrada en una cama y cruelmente golpeada. Y con su casa completamente revuelta.

Sobre los elementos hurtados en la vivienda sus familiares confirmaron que se trató de unos ahorros que la mujer guardaba allí, ya que en la casa no había objetos de valor. Sus familiares cuentan que por esos días la señora Ana Felisa había estado haciendo vueltas en un banco.

Su nieto, Camilo Ríos, escribió un doloroso testimonio en Facebook de cómo ocurrieron los hechos:

“Los hechos ocurrieron cuando la señora que la cuidaba salió a rezar, porque fue el Día de la Santa Cruz. En ese momento, un par de cobardes ingresaron a su casa, seguramente más grandes y más fuertes que ella, con la intención de robarle todo lo que tenía. No les bastó con robarle todos sus ahorros (al final es lo que menos importa), le amarraron los brazos con los cables de una grabadora, la amarraron tan fuerte que ella al intentar soltarse se levantó la piel de los brazos y hoy sus brazos hasta más arriba del codo están en carne viva”, dice Ríos.

“Luego de este martirio los agresores le llenaron la boca de trapos hasta casi ahogarla, la golpearon en la cabeza, le reventaron la boca, intentaron ahorcarla y lo que es peor, le golpearon la espalda en la zona de los pulmones, seguramente con los puños o con cualquier otro objeto”.

De acuerdo con los médicos que atendieron a la señora Ana Felisa, los fuertes golpes que recibió le generaron daños en los pulmones, provocándole la muerte.

“Antes de quedar inconsciente (Felisa) estaba muy afectada psicológicamente y solo lloraba por el miedo que le producía recordar, claramente esta es de esas experiencias que nadie debería atravesar nunca”.

Ríos que pidió justicia y que las autoridades investiguen este atroz crimen para que no se vuelva a repetir. “Tenemos que estar muy mal cómo sociedad para que esto pase, tenemos que estar muy mal cómo seres humanos para no hacer nada frente a este tipo de atrocidades. Hoy pido justicia para ella y espero que esto no le pase a nadie más #niunamas #niunamenos #justicia”, concluyó.

El Espectador